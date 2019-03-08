海关总署将加强对进口加拿大油菜籽检疫
记者7日从海关总署获悉，黄埔、大连、南宁、深圳海关近期连续从进口加拿大油菜籽中检出多种检疫性有害生物。为保护我国农业生产和生态安全，根据《出入境检验检疫风险预警及快速反应管理规定》，海关总署发布警示通报。
通报说，各海关暂停受理加拿大Richardson International Limited及其相关企业2019年3月1日（含）后启运的油菜籽报关。
同时，加强对进口加拿大油菜籽检疫，重点关注植物病害、杂草的查验和实验室检测鉴定，并及时将有关情况报告总署。海关总署将对各海关有害生物检出情况进行风险评估，适时调整预警措施，并及时将上述情况通知辖区内油菜籽进口企业。
据海关总署有关负责人介绍，本警示通报在解除前一直有效。
记者了解到，最近，黄埔、大连、南宁、深圳海关连续从进口加拿大油菜籽中检出油菜茎基溃疡病菌、十字花科黑斑病菌、法国野燕麦、苍耳属（非中国种）、长芒苋等检疫性有害生物。
据这位负责人说，为防止有害生物传入，根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例、《进出境粮食检验检疫监督管理办法》等相关规定，海关总署已撤销问题严重的加拿大Richardson International Limited及其相关企业的注册登记，暂停其油菜籽进口，并向加拿大食品检验署通报了有关情况。（据新华社电）
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