“现在很多保健品存在虚假宣传、夸大功效的现象。到基层调研发现，保健品的骗局更是层出不穷，有的甚至声称能够‘治疗肿瘤’。治不了病还耽误救命，保健品乱象真的该严管了！”在3月5日下午在京举行的全国政协十三届二次会议医卫界小组会议上，全国政协委员、中国工程院院士、国家消化病临床医学研究中心主任李兆申呼吁。

坐在李兆申正对面的全国政协委员、福建省立医院内分泌科主任医师侯建明连连点头。侯建明今年的提案之一就是“整治保健品市场乱象 防止伪科学危害大众”。

当日会议结束后，李兆申立即被记者们围住详谈“如何整治保健品乱象”话题。与此同时，另一路记者也将侯建明“包围”。

李兆申说，很多保健品“圈套”，都是表面上对肿瘤患者同情和关心，实际上是出于经济目的，关心的不是健康，而是想尽办法掏患者的钱袋子。每次听说肿瘤患者被欺骗，白白浪费了金钱还对病情没有帮助，他都觉得很心痛。

“除了肿瘤患者等病弱群体外，老年人也经常受骗乱服保健品，这一现象则更为严峻。有关因乱服保健品治疗心脏病、糖尿病等慢性病而导致铅中毒的报道屡见不鲜。”侯建明说，老年人是保健品消费的主力军。伴随着衰老，许多老年人长期带病生存，且多种慢性病共存。保健品标榜的所谓奇效，恰恰迎合了老年人对健康的焦虑，使他们被“包治百病、延年益寿”的虚假宣传蛊惑。另一方面，老年人群对疾病认知不足、健康素养较低，而现有的诊疗模式又难以满足老年人从预防到治疗、护理、康复的长期健康管理需要。

“在这样的背景下，大专家、名专家们如果不发声，患者们很容易就被一些虚假信息骗了去。”李兆申说，以消化道疾病为例，要建立消化道肿瘤专家科普委员会，制定相关制度和政策，明确专家科普的平台、渠道、占日常工作的比例，鼓励并保障权威医学专家真正投身到健康科普中来，形成建立专家、媒体、制度“三位一体”的权威科普体系。

会后，全国政协委员、中国医院协会副会长方来英也谈起保健品乱象。“在保健品的虚假、夸大宣传中，广告起了推波助澜的作用，在报纸、电视中几乎随处可见！”方来英说，有关部门应该专题研究此问题。他还建议组织专家搞一套真正高水平的科普读物，调配电视、社区科普、新媒体及社交平台等多种权威媒体资源，助力权威科普知识广为传播。

侯建明表示，保健品机构常常提供虚假的“增值”服务，对老年人采取温情攻势，诱骗购买其产品。因此，使老年人走出保健误区，还应重视他们的心理和精神“赡养”，多陪伴关心老人，并帮助其从医疗机构等正轨途径获得科学的保健知识。

要强化与落实保健品市场监管，侯建明还建议，完善相关的法律法规，加强对保健品市场违法行为的惩处力度，取消违法经营者的准入资格，加大违法成本。同时，充分运用信息技术，提升监管的透明度和公众知晓度，推动行业自律，让保健品行业健康发展。