“两会精英汇”为健康中国发声

3月6日，健康报社、《中国卫生》杂志联合举办的第三届“两会精英汇”沙龙活动开启。首场邀请参加十三届全国人大二次会议和全国政协十三届二次会议的部分代表、委员围绕“公立医院绩效考核”话题进行了深入交流。近期，“两会精英汇”还将举办5场沙龙活动，请代表、委员就卫生健康领域热点话题展开讨论。

据介绍，近年来，健康报社坚持探索、创新、拓展两会报道形式，通过视频、网站、App、微信公众号等形式全方位发力，立体化传播代表、委员们的好观点、好建议。同时，健康报社、《中国卫生》杂志还积极搭建沟通交流平台，在两会期间连续3年推出品牌活动“两会精英汇”，针对两会热点话题，定向邀请代表、委员，进行小范围、有深度的座谈，取得了良好的传播效果。

在今年的“两会精英汇”首场沙龙活动上，全国政协委员、浙江省政协副主席、浙江大学医学院附属邵逸夫医院院长蔡秀军，全国政协委员、北京医院院长王建业，全国政协委员、中国医院协会副会长方来英，全国人大代表、苏北人民医院医疗集团理事长王静成，全国政协委员、复旦大学附属妇产科医院院长徐丛剑，全国人大代表、湖南省郴州市第一人民医院副院长雷冬竹，全国人大代表、福建省立医院心外科主任翁国星，立足各自工作岗位，分享了公立医院绩效考核的实践与思考，为推进现代医院管理制度建设建言献策。（详见本报今日第3版）

接下来的5场沙龙活动将聚焦医保管理如何提质增效、现代医院管理制度、分级诊疗、药品供应保障、互联网+妇幼健康公共服务等主题。（首席记者姚常房）