履职故事：守护新生儿“闯关”路

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这张照片拍摄的是我在病房的场景。看，一个个监护暖箱里的小新生儿，都是我用心守护的对象。

今年是我工作的第二十六个年头。在门诊工作时，每年我的门诊量有1万多人次，其中不乏患疑难杂症的孩子。工作虽然辛苦，但我们的每一次操作、每一次判断、每一次医嘱，都关系到患儿的生命健康。

作为一名全国政协委员，我注重将自己的专业特长和委员履职结合起来。去年全国两会上，我的提案与增加儿科医疗资源配置、缓解儿童就医难有关。针对这一提案，国家卫健委联合多个部门做了答复。在这之后，国家对儿科医疗资源短缺的问题提高了重视程度，采取了增设儿童医院、增加儿科医生培养以及儿科医联体建设等多种措施发展儿科。

作为全国政协委员，去年6月，我参加了“巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制”的调研，在贵州走访考察了多家医院，在调研中也看到了推进医改中实际存在的一些难点。在9月的双周协商座谈会上，我作为旁听人员，听了相关讨论。

去年年底，我参加了全国政协教科卫体委员会主持召开的对疫苗管理法立法相关工作的征求意见座谈会，在会上谈了自己的想法：儿童是疫苗的重要接种人群，疫苗可以预防儿童的传染性疾病，必须予以重视。

今年两会，我关注的也是与疫苗相关的问题。本次政协会议，我针对疫苗管理法草案提交了提案，希望能细化其中的规定。例如，明确规定须对疫苗注射后出现不良反应的进行监测，以及加强对公众的宣传，以便公众能够更加科学地认知疫苗。

此外，我呼吁全社会给予新生儿特别是早产儿更多的关爱和支持。这些小宝宝们的健康和明天，既关系到家庭的希望，也关系到祖国的未来。

（本报记者 吴 月整理）

《 人民日报 》（ 2019年03月08日 14 版）