杨德勇：保险业助力扶贫攻坚应利用其业务特点做出更大贡献
人民网北京3月7日电（记者孙博洋） 3月7日，由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛在北京举行。在人民网·人民健康联合中国保险行业协会联合举办的“保险精准发力·助力脱贫攻坚”专场论坛上，北京工商大学研究生院院长、博士生导师杨德勇表示，保险业助力中国扶贫应利用保险业的职业特点和业务特点为中国的扶贫事业做更大的贡献，这份事业前途无量。
北京工商大学研究生院院长、博士生导师杨德勇
杨德勇表示，过去几年的调研和走访中，发现很多走访的地方在脱贫致富和产业发展过程中，其实依然急需保险公司的支持，一些地方的农产品保险，大灾保险等方面还是空白或者非常不得力，当地政府和保险公司要做的工作还非常多，提升的空间非常大。
杨德勇认为，未来保险公司在中国助力扶贫攻坚，不仅仅是个人情操问题，而是利用保险业的职业特点和业务特点为中国的扶贫事业做更大的贡献，这份事业前途无量。
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