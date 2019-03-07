宋福兴：健康扶贫是打赢脱贫攻坚战的关键 事关全民利益

人民网北京3月5日电（周璨晨） 3月7日，由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在人民网·人民健康联合中国保险行业协会共同举办的“保险精准发力·助力脱贫攻坚”专场论坛上，中国人民健康保险股份有限公司总裁宋福兴在发言时表示，健康扶贫是国家脱贫攻坚战中的一场重要战役，事关全民利益。

中国人民健康保险股份有限公司总裁宋福兴

宋福兴指出，保险公司需要积极履行社会责任，通过保险机制，缓解因病致贫，因病返贫现象，在基本医保经办、大病保险、商业健康保险、医疗救助、互联网保险等方面积极创造新的服务模式，构建多层次医疗保障体系。在精准扶贫方面也可以进行模式、机制的创新，进一步强化商业健康保险的角色定位，建立健康保险扶贫长效机制，使因病致贫、返贫的贫困人口不断减少，提升困难群众的健康水平，助力打好脱贫攻坚战，推动全面建成小康社会目标的顺利实现。

“我们在云南、河南、江西、辽宁、陕西等地，通过给贫困人口提供精准的医疗救助保险，探索了一条政府和商业保险公司合力助力健康脱贫的新道路。引入保险机制之后，改变了原来的民政救助资金按人头发放，层层上报审核，层层划拨资金的做法，通过保险机制使有限的救助资金更多地向疾病负担重、经济压力大、救助需求迫切的对象倾斜，大大提高了医疗救助服务的精准度。”宋福兴说，与此同时，推动医疗费用一站式即时结算，城乡困难群众在出院时仅支付报销后剩余的个人自付部分，极大的方便了群众。医疗费用报销比例也有所提高。我们还延伸健康保险服务链条，为因病致贫群众提供一些有针对性的健康管理服务，也是发挥健康保险作用的关键。

在谈到未来的发展方面，宋福兴表示，在健康扶贫领域，健康商业保险依然任重道远。“我们建议建立起一个基本医疗保险+大病保险+贫困人口补充医疗保险+民政救助+商业保险补充的综合机制，这样把机制建立起来，然后由商业的保险公司统筹经营，放大政府投入的保障效应，提升服务效率，提高人民群众的保障水平。”宋福兴说。

宋福兴进一步提出，一方面应该尽快出台贫困人群购买商业健康保险的财政补贴政策，建立专项基金并逐年增加补贴。另一方面，加强顶层设计，将商业健康保险作为优化配置健康扶贫资源的重要手段，通过政府和市场这“两只手”，打造“政府主导、商业健康保险推动、社会多方参与”的长效机制。政府专注于制定政策，商业保险通过统一经办基本医保、大病保险、民政救助等一系列的解决方案，提供全周期、全方位的健康扶贫保障和服务。在农村和城市建立和完善长期护理保险制度，实现老有所养，病有所护。