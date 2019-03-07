杨燕英：地方政府应借力保险力量 助推扶贫攻坚
人民网北京3月7日电（周璨晨） 3月7日，由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛在北京举行。在人民网·人民健康联合中国保险行业协会联合举办的“保险精准发力·助力脱贫攻坚”专场论坛上，中央财经大学政府管理学院教授杨燕英表示，打好脱贫攻坚战，地方政府应借力保险力量。
中央财经大学政府管理学院教授杨燕英
杨燕英提出，保险最重要的功能就是保障，除了对贫困人口脱贫的生活保障方面，也能在扶贫质量、脱贫后可持续发展以及贫困地区产业发展等方面发挥重要的保障作用。扶贫攻坚单靠政府自身努力难度很大，特别是贫困地区的地方政府，必须借助社会力量包括保险行业的力量共同参与，形成合力，才能够提高扶贫攻坚的效率和质量。
杨燕英认为，贫困地区的地方政府要主动借助保险力量来推进脱贫攻坚。第一，地方政府首先应了解保险在本地脱贫攻坚中是否充分发挥了作用，分析本地对保险有什么样的特色需求，配合保险机构有针对性的在普惠制保险产品基础上，以需求为导向设计个性化的扶贫助力保险品种，从而使保险机构的扶贫发力更加精准更有效。第二，地方政府应该配合保险机构广泛宣传保险扶贫的重要作用，引导贫困人口提升保险意识，扩大政策性保险在贫困地区的参保范围，鼓励和支持保险企业向贫困地区延伸机构。第三，继续推进政府职能转变，创新公共服务方式，在现有政策性保险财政补贴制度的基础上，通过利用政府购买服务等方式，为贫困地区的群众提供更高效，范围更广的保险服务。第四，地方政府要完善相关支持政策，鼓励和引导保险企业参与本地区的产业扶贫，从而在脱贫攻坚过程中实现共赢。
“我觉得在政府内部应当努力形成扶贫攻坚多方协同效应，加强部门之间的协同合作，为保险机构助力扶贫攻坚提供更有力的支持。”杨燕英认为，在保险助力扶贫攻坚方面应该实现“政保结合”，这样才能充分发挥政府与保险机构各自的优势和作用，提高扶贫攻坚的效率和质量。
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