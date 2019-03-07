姚飞：后脱贫时代仍需巩固成果 解决可持续性发展问题

人民网北京3月7日电（周璨晨）3月7日，由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在人民网·人民健康联合中国保险行业协会共同举办的“保险精准发力·助力脱贫攻坚”专场论坛上，中国保险学会副会长姚飞在发言中肯定了脱贫攻坚的工作取得的成果，并表示在后脱贫时代仍然需要巩固脱贫成果，解决可持续性发展问题。

中国保险学会副会长姚飞

姚飞表示，保险助力脱贫攻坚，在思想认识和经营理念上，已经形成了行业共识。践行社会责任，积极主动融入和服务国家战略形成了保险业的自觉行动。在助力脱贫攻坚的过程中，也涌现出许多有示范和推广价值的经验和模式。

在后脱贫时代，姚飞提出了几点建议，第一，从政策层面上要强化认识，保险公司尽管是一个商业机构，但是也要有大局意识，提高政治站位。第二，从研究层面看，保险行业需要把握本质，回归金融本业。金融本质和本业是服务实体经济，就是服务人民群众的美好生活，保险的本质和起源就是互助和扶危济困，与助力脱贫攻坚有着天然内在的联系。第三，从经验层面看，要收集整理进一步完善脱贫政策。将前期宝贵的实践经验和做法要经过深入研究和论证，有的可以上升为国家和政府监管部门的政策，形成长效机制。第四，从制度层面来看，要积极探索完善经营制度。与保险扶贫相关的制度是金融普惠的重要制度，也是大力推进的金融供给侧结构性改革的重要内容。最后，从技术层面看，互联网、大数据、人工智能、医疗技术的发展，带动了新技术，新模式，新业态的涌现。对保险助力脱贫，创新产品的供给、差异化定价、提高风险管控和改善保险扶贫方面也提出了新要求。高度重视新的技术手段，在监管政策上要积极引导金融科技，保险科技发展和应用。