徐海峰：保险业扶贫首先要充分发挥保险的基本作用

人民网北京3月7日电（记者孙博洋） 3月7日晚，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在北京人民日报社新媒体大厦举行。在人民网·人民健康联合中国保险业协会举办的主题为“保险精准发力·助力脱贫攻坚”圆桌论坛上，中国人寿保险股份有限公司副总裁徐海峰在发言时表示，保险业扶贫首先要充分发挥保险的基本作用，保险业天然优势有助于解决因病因灾致贫返贫。

中国人寿保险股份有限公司副总裁徐海峰

徐海峰表示，党的十九大报告指出，要求动员全党全国全社会的力量坚决打赢脱贫攻坚战，中国人寿是企业，另外中国人寿在业务量方面，在全国来讲也是最大的一家公司。所以积极响应党中央号召，充分发挥保险优势，助力脱贫攻坚，应该说是我们的应有之意，也是我们应尽之责。这方面应该说是责无旁贷的。

徐海峰表示，中国人寿在扶贫工作中采取了很多行之有效的措施，做了大量的建设性的工作，取得了一些阶段性的成效。

徐海峰认为，保险业扶贫首先要充分发挥保险的基本作用，做好业务。他表示，保险的基本职能就是经济补偿，这正好和保险业的扶贫工作有着天然的联系。据有关数据显示，我们国家大概有42%的贫困人口是因病致灾返贫，大概有10%左右的贫困人口是在产业方面，特别是种植业和养殖业，因自然灾害致贫和返贫。保险恰好就有这方面天然的功能，所以保险业应该是充分发挥它的主业的这样一个功能。

“紧紧围绕贫困人口的保险需求，提供责任精准，保障充分，多层次多形式的保险保障。在扶贫的这项工作当中，应该说保险业有非常大的优势，会为我们国家的脱贫攻坚做出很大的贡献。”徐海峰说。

徐海峰还介绍了中国人寿在扶贫方面的具体做法，据他介绍，2018年在大病保险方面，中国人寿在31个省承保了240多个大病保险，覆盖人口达到4.2亿人。累计为2800多万人次支付了600多亿的赔偿。“在大病保险项目当中，有70%建档立卡户的贫困人口，我们在保险责任上，在缴费标准上，在起付线上，以及在保障额度上是向他们倾斜的。”徐海峰说。

徐海峰还介绍说，中国人寿还专门针对建档立卡的贫困户开发了35款专有产品。包括小额保险，大病保险系列，美好生活系列，大病保险补充系列，以及重大疾病、高残失能，甚至一部分寿险，2018年已经为2467万建档立卡的贫困户提供风险保障。