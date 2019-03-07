王梓木：保险与公益相通 关爱与责任并举
人民网北京3月7日电（记者崔元苑）3月7日，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。华泰保险集团股份有限公司董事长兼CEO王梓木在人民网·人民健康联合中国保险行业协会共同举办的“保险精准发力·助力脱贫攻坚”专场论坛上提出，保险与公益相通，关爱与责任并举。
华泰保险集团股份有限公司董事长兼CEO王梓木
王梓木说：“我们积极推动保险扶贫和社会公益事业，特别是在保险精准对接教育脱贫服务等方面做了很多努力。”
谈到开展农村扶贫支教的工作，王梓木认为，扶贫先扶教。通过建校舍，盖厕所，办电教室，引入远程教育的软件公司等等，让贫困地区的孩子们有一个接受平等教育的机会，让每一颗星星都闪亮，这个地区才真正能脱贫。
王梓木表示，精准扶贫要和我们的工作有机结合起来，甚至和保险事业结合起来，和公益事业结合起来，真的可以大有作为。
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