张泓：“1+N”模式体现了保险助力精准脱贫的优势
人民网北京3月7日电（记者崔元苑）3月7日，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记、监事长张泓在人民网·人民健康联合中国保险行业协会共同举办的“保险精准发力·助力脱贫攻坚”专场论坛上表示，以保险扶贫为核心，探索包括产业扶贫、教育扶贫、结对帮扶、电商改造、软性配套等在内的“1+N”模式，这是保险助力精准脱贫的优势。
中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记、监事长张泓
“在扶贫工作中，我们发现抗风险能力弱是农民脱贫致富路上的障碍。”张泓说，“这使我们想到了保险在化解致贫、返贫风险上具有的独特优势——能兜住贫困人口在生产和生活中面临的风险，防止因病、因灾、因意外事故返贫。所以，我们扶贫工作中，通过“保险+健康”“保险+民生”的模式来突出主业优势，为贫困群众提供兜底保障。”
张泓介绍经验说，在定点扶贫地区，他们通过大力支持当地产业，培养当地的“造血功能”。比如采取“培训+就业”的方式来支持有拉面技能的贫困户能够走出青海，到其他城市经营拉面馆，使贫困人口有自我造血的能力。同时拉动当地其他产品、产业，形成“拉面经济”。比如大力开展消费扶贫，使当地的特色产品能从线上走向全国，促进销售，壮大产业。
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