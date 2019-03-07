邢炜：保险行业要切实融入到脱贫攻坚主战场 做出应有贡献 

人民网北京3月7日电（董童）3月7日，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人系列活动”在京举行。在人民网·人民健康联合中国保险行业协会举办的“保险精准发力 助力脱贫攻坚”主题论坛上，中国保险行业协会党委书记郉炜指出，保险的本源就产生于互帮互助、扶危济困，跟扶贫有天然内在关系。保险行业要切实融入到脱贫攻坚主战场，做出应有贡献。

中国保险行业协会党委书记郉炜

邢炜表示，近年来在银保监会的领导下，保险行业坚持定向精准、特惠、创新的原则，举行业之力，开展了一系列卓有成效的保险扶贫工作。例如，中国人民健康保险公司河南分公司将河南省所有建档立卡的贫困户，纳入全省大病保险和补充医疗保险。

邢炜认为，中国保险行业协会(以下简称“协会”)作为行业的自律组织，有责任发挥自身平台优势，推动和促进各会员单位凝聚共识，形成合力做好扶贫工作。协会连续发布四期保险扶贫先锋榜，评选出中国保险扶贫十大先进典型，出版《保险扶贫优秀实践成果集》，并总结先进模式和做法，树立一批勇于担当、甘于奉献的干部典型，为行业扶贫提供了强大的内生动力。

邢炜还表示，协会应以公益扶贫为抓手，整合行业力量，带动公众参与。创新开展了“7.8保险扶贫健步走”公益活动，两年来让2000多万名群众参与到活动中，用捐赠步数形成126个扶贫项目。百余家保险机构为全国包括三区三州在内的31个省区市684800多名建档立卡的贫困群众提供了保险保障超过250亿元。活动一方面激发了会员单位和保险公司积极投身扶贫工作的积极主动性，另一方面为建档立卡贫困群众解决了实际困难，扩大了扶贫工作的社会认可度和认知度。同时，协会还联合中国扶贫基金会共同发起设立中国保险行业7.8扶贫公益基金，号召全国700多万保险营销员勇担社会责任，帮助贫困地区尤其是深度贫困地区的人口尽快脱贫致富。

邢炜进一步指出，在这些工作基础上，今年的扶贫任务已部署完毕，其中包括一些定点扶贫工作。现在，银保监会对扶贫工作非常重视，要求各单位、会管社团实名报出资金金额，这其中包括要吸引产业扶贫的资金。

在邢炜看来，近年来保险行业的扶贫工作非常扎实，一定能够按照党中央的部署要求，完成历史使命。