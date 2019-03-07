柳霞：提供更准确、更权威、更有效的健康资讯 让百姓放心看
人民网北京3月7日电（尹莉娜）3月7日，由人民网·人民健康主办的2019全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。“趣头条”副总裁、趣头条研究院院长柳霞，在人民健康与“趣头条”共同举办的“融媒体背景下的健康传播探析”专场论坛上表示，健康关系着每个人的生命安全和社会的公共卫生安全，覆盖将近3亿人群的“趣头条”，有责任为用户提供科学优质、可放心阅读的健康资讯。
“趣头条”副总裁、趣头条研究院院长 柳霞
柳霞认为，从新媒体平台的角度来看，伴随国民健康意识的增强，公众对健康类资讯的阅读需求正逐年升高。
“但在三、四线城市，谣言信息、假冒伪劣产品泛滥，而大部分人的文化水平和鉴别能力并不高，因此，他们需要更准确、更权威、更有效的健康信息，以此来了解健康的生活方式和正确的医疗资讯。”柳霞说。
柳霞表示，趣头条自媒体平台“趣头条号”在2018年底推出了“放心看计划”，从内容放心看、健康IP养成、谣言监测站、名医伴你行四方面精准出击，致力打造一个全新的、有价值的、可以放心看的大健康内容生态平台。内容方面，严格审核健康、养生、育儿频道的作者准入机制，通过人工干预加算法识别的方法，将权威的健康科普内容首先推送给读者，并对涉低质内容的账号进行全面处理，切实推动大健康内容生态建设求广、求深的良性发展。
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