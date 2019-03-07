仰东萍：科普工作有助增进医患交流
人民网北京3月7日电 （邓睿）3月7日，北京大学第三医院宣传中心主任仰东萍做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康与趣头条共同举办的“融媒体背景下的健康传播探析”专场论坛中，仰东萍表示，科普工作有助于增进医患间的交流沟通。
北京大学第三医院宣传中心主任 仰东萍
在医疗界有着这样一种说法，“医生有三件宝：药物、手术刀和语言”，在仰东萍看来，语言可以延伸成科普，科普跟药物、手术刀一样，都有治病救人的功效。但仰东萍发现，有着丰富医学知识的医生，却不一定能做好科普，健康科普也需“降维打击”，“医学知识体系复杂、专业术语多，要让大众明白其中的道理，就要学会‘降维打击’，即用通俗易懂的语言，把艰深复杂的道理讲清楚。”
在仰东萍看来，健康科普是增进医患沟通交流的一座桥梁。论坛上，仰东萍分享了自己的一段经历。曾经有位网友在她个人的科普公众号下留言称，罹患骨肿瘤的父亲辗转多地求治无果，希望拜托仰东萍帮忙寻求专家诊治，仰东萍看到留言后立即跟患者取得了联系，帮助他们寻医问诊，多年过后，患者家属仍常常向她表达感激之情，让她深受触动。
“医生做科普，不仅是传播个人影响力，更是为了与患者有更多的交流。通过更多的途径帮助到患者，这对于增进医患交流、改善医患矛盾，是非常有帮助的。”仰东萍说。
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