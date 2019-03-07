结直肠癌发病率有年轻化趋势 这些知识你需要了解

昨日，记者从重庆大学附属肿瘤医院胃肠肿瘤中心了解到，近年来，结直肠癌出现年轻化的趋势，且发病率逐年升高。如何降低结直肠癌患癌风险？医生表示，5年做一次肠镜，罹患结直肠癌的风险可以降到最低。另外，饮食定时定量，多吃大蒜、洋葱、苹果等，也可降低结直肠癌的发生率。

新发恶性肿瘤 结直肠癌发病率排第三

重庆大学附属肿瘤医院胃肠肿瘤中心副主任医师张寿儒介绍，近年来，随着生活水平的提高，原本属于老年癌症——结直肠癌出现年轻化的趋势，且发病率逐年升高。

根据2019年国家癌症中心发布的《中国恶性肿瘤流行情况分析报告》显示，男性结直肠癌发病率排名第四，女性结直肠癌发病率排名第三。

重庆2017年《新发恶性肿瘤登记》也显示，结直肠癌发病率在男女中均排在第三位。

“以往，大肠癌高发年龄在50岁以后，但近年来临床上30岁以下的青年白领罹患大肠癌的比例逐渐升高，约占总患病率的10%；与欧美国家相比，我国结直肠癌患者的发病年龄明显提前，高发年龄为45岁左右，较欧美等国家提前12至18年。”唐寿儒说，而过去10年，结直肠癌发病率翻了一倍，且还在以年均4%至5%的速度递增。

90%由结肠息肉恶变

发生率随年龄增加上升

重庆大学附属肿瘤医院胃肠肿瘤中心住院医师唐茂财表示，大多数结直肠癌都不是一蹴而就的，而是通过漫长的变化而成。

相关数据显示，90%以上的结直肠癌都是经过了这三个步骤：第一步是结肠息肉，第二步表面异常增生，第三步结直肠癌。

张寿儒说，结直肠息肉是指结直肠黏膜表面突出的异常生长的组织。其发生与胚胎异常、遗传因素、年龄、感染、生活习惯等有关，发生率随年龄增加而上升。

结肠息肉主要分为炎症性和腺瘤性息肉，另外还有错构瘤性息肉等。息肉可为单个或多个，甚至全肠道的弥漫性生长。炎症性息肉在炎症治愈后可自行消失；尤其要注意的是腺瘤性息肉，它一般不会自行消失，存在恶变倾向。

不过，从息肉到癌症，恶变过程通常需要5至10年时间，早期结直肠癌常无症状或仅隐约有腹部不适。随着肿瘤进展，症状逐渐明显，可表现为大便习惯改变，如便秘或腹泻、大便形状改变、大便次数改变，并出现便血、腹痛等症状。

早发现早治疗是关键

5年一次筛查可降低结直肠癌风险

与大多数癌症相同，结直肠癌的5年生存率随着期别逐步下降。只要通过规范的治疗，早期的生存率可达95%以上，但一旦进入中晚期，生存率只有30%不到了。所以，早发现、早诊断、早治疗——三早是关键。

专家表示，除了便秘、腹部不适等身体明显表现出的状况外，高危人群应该进行肠镜检查。建议一般人群在45岁时开始结直肠癌筛查，而高危人群则应在40岁开始筛查，且每5年一次。

换句话说，5年做一次肠镜，基本可以确保你罹患结直肠癌的风险降为最低了。

延伸

这样预防结直肠癌

A

饮食调整

1、忌过高热量摄入，减少能量的摄入。2、低脂饮食，减少红肉（猪肉、牛肉、羊肉等）摄入。3、多吃蔬菜、水果和富含纤维素的食物，研究表明多吃蔬菜水果可使结直肠癌发生风险减少50%。植物纤维素能增加粪便量，使粪便成形，保持粪便内水分，稀释结肠内致癌物质，吸附胆汁酸盐并经粪便排出体外。4、多吃富含维生素及微量元素的食物，维生素A、C、E、叶酸等能使腺瘤性息肉患者的细胞异常生长转化为正常。饮食中适当增加钙、镁、硒、蛋氨酸等可以预防结直肠癌的发生。5、某些膳食还有抗癌因子，可适当增加进食量，如大蒜、洋葱等，被认为具有抑制突变和抗癌的作用。

B

改变生活习惯

1、运动，肥胖尤其是腹型肥胖是结直肠癌发生的独立的危险因素，减肥和体育锻炼能够起到控制体重、预防结直肠癌的作用。2、规律、健康的饮食习惯，禁忌饥一顿、饱一顿，减少辛辣食物的摄入量，避免烟熏、烧烤类食物的摄入，饮食定时定量，可以一定程度上降低结直肠癌的发生。3、戒烟和戒酒。 重庆晚报—上游新闻记者 朱婷