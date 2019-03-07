黑木耳产业亟待转型升级

“黑木耳是所有食用菌中最受欢迎的菌类。黑龙江黑木耳因昼夜温差大，色泽黑、肉质厚、口感好深受欢迎。目前在小兴安岭，长期种植木耳的农户，有着丰富的种植经验，每户种植木耳10万袋左右，每年净收入可达20万元以上，效益非常可观。”全国人大代表、齐齐哈尔大学食品与生物工程学院副院长郭成宇告诉记者。

郭成宇认为，全国木耳在发展的过程中还存在着不少问题，比如大部分以销售原字号农产品初加工的干制产品为主，附加值较低，干品的泡发时间较长，食用起来比较麻烦，导致很多人不愿意购买，这不仅大大降低了黑木耳的销量，也导致木耳的价格不断下跌，严重影响黑木耳产业的快速发展。为此，郭成宇建议，国家应对黑木耳种植及深加工给予政策和资金上的支持。

郭成宇说，实现黑木耳的产业升级就要有基地。只有有了固定的基地，才能更好地把握黑木耳的源头。二要统一菌种，这是保证木耳质量稳定统一的关键点。选择最好的、最适宜深加工的菌种，进行广泛种植。三要统一标准，统一大小，标准采摘，统一收购。这样的木耳才能更好地做品牌，做市场，快速增加销量。四要开发即食黑木耳，目前市场上都是以黑木耳干品为主，食用不方便，品质只有在泡发后才知道，不利于消费者采购。所以做即食黑木耳是改变现状的唯一出路。即食黑木耳的产品很多样，可做调味黑木耳，香辣味、麻辣味等；保鲜黑木耳是鲜食黑木耳的半成品，也更能吸引消费者购买。

郭成宇建议，国家应该对能够带动贫困户脱贫的黑木耳企业，给予一定的政策扶持，并对能够实现黑木耳产业深加工的企业优先使用扶贫资金，加快黑木耳深加工产业的发展步伐，更好更快地带动贫困户脱贫。（记者刘伟林）