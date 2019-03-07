治理畜禽养殖污染不能“一刀切”
访全国人大代表、四川省畜牧科学研究院院长蒋小松
近年来，中央高度重视环境保护与污染治理，各地陆续划定畜禽养殖禁养区，治理畜禽养殖污染。“在治理过程中，国家级畜禽遗传资源保护场、畜禽核心育种场和畜禽良种扩繁推广基地也被要求关停和搬迁，这可能使我国畜禽种业安全受到严重威胁。”全国人大代表、四川省畜牧科学研究院院长蒋小松说。
蒋小松介绍，畜禽种业是现代畜牧业发展的基础和先导，“国家级两场一基地”更是承担着地方畜禽遗传资源保护、新品种培育以及良种扩繁的重要使命，与规模化养殖场相比，养殖数量微小而产业作用巨大，是乡村产业振兴的重要支撑。
蒋小松说，随着国家环境保护与污染治理工作的开展，各地的“国家级两场一基地”积极配合，着力环保升级改造，加强环境污染治理。但是，一些地方政府采取了“一刀切”的做法，对位于禁养区的“国家级两场一基地”，既被要求关停和搬迁，又没有给予相应的出路；对位于非禁养区的“国家级两场一基地”，禁止开展产业发展需要的改扩建。
“农村环境保护和污染治理应该与畜禽种业发展有机结合，不能顾此失彼。”蒋小松建议，为保护地方畜禽遗传资源，保障优良品种的持续选育，保证我国畜禽种业的可持续发展，生态环境部、农业农村部等有关部委在制定环保政策或在实施相关环保法规时，应尽快出台对地方政府的指导性意见，给予“国家级两场一基地”区别于商品畜禽规模养殖场的特殊对待，确保国家畜禽种业安全。
对位于禁养区必须拆迁的“国家级两场一基地”，地方政府不能“一禁了之、一拆了之”，要主动担当，科学指导，把相关政策落实到位，切实解决“国家级两场一基地”搬迁的土地、资金等问题，促进产业转型升级；对位于非禁养区的“国家级两场一基地”，地方政府应该允许其进行改造升级和扩建，让“国家级两场一基地”可以进行更有效的地方品种保护、开发和新品种培育工作。（记者张艳玲）
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