新生儿只是吐沫，不咳嗽、不发热会是肺炎？

新生儿肺炎是新生儿期最常见的感染性疾病，可发生在宫内、分娩过程中或生后，由细菌、病毒、原虫及真菌等不同的病原体引起。

宫内感染性肺炎多在生后24小时内发病，可出现气促、呻吟、发绀、呼吸困难、体温不稳定、反应差。病毒感染者出生时无明显症状，而在2-3天，甚至1周左右逐渐出现呼吸困难，并进行性加重，甚至进展为支气管肺发育不良。

分娩过程中感染性肺炎发病时间因不同病原体而异，一般在生后数日至数周后发病。

出生后感染性肺炎可出现发热和体温不升，反应差等全身症状。呼吸系统表现为气促、鼻翼煽动、发绀、吐沫、三凹症等。

大多数新生儿并不表现咳嗽、发热，而有些轻型肺炎只表现吐沫，重型则会表现发绀、呼吸困难。

这是由于新生儿特殊的生理解剖特点决定的。新生儿呼吸道管腔狭窄，粘膜柔嫩，血管丰富，纤毛运动差，易导致气道阻塞、感染、呼吸困难及据乳。胸廓程桶状，肋间肌薄弱，呼吸主要靠膈肌的升降，呈腹式呼吸，咳嗽反射弱。因此容易出现气道阻塞、呼吸困难、一般不表现为咳嗽。新生儿体温调节中枢尚不完善，皮下脂肪薄，体表面积相对较大，皮肤表层角化层差，易散热。因此新生儿肺炎没有表现出明显的发热。

新生儿肺炎如何治疗？

1、呼吸道管理：雾化吸入，体味引流，定期翻身、拍背，及时吸净口腔分泌物，务必保持呼吸道通畅。

2、维持正常血气。

3、抗病原体治疗：细菌性肺炎选择抗生素；衣原体肺炎选择红霉素；单纯疱疹病毒性肺炎可用阿昔洛韦；巨细胞病毒性肺炎可用更昔洛韦。

4、支持疗法。

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