泰州高港检察机关开展“检润民企”护航民营企业发展

近日，泰州市高港区检察院派员来到扬子江药业集团，开展“企业安全服务检察+”服务，为企业现场“把脉问诊”。

该院检察长钱峻带队，联合行政主管部门帮助企业排查财务融资、安全生产、内部职务犯罪防控等方面是否存在风险隐患，对企业易发生风险的岗位和环节形成重点预警预防和监督。钱峻结合检察机关办理的刑事案件，对企业提出风险提示：“加强对重点环节和重点人员的管理，防范企业人员职务犯罪；远离企业非法集资，防范金融诈骗……”

钱峻表示，本次“企业安全服务检察+”行动，是检察机关立足公益诉讼检察和刑事检察职能开展“检润民企”的重要举措，检察机关将进一步主动回应企业的法治化经营需求，为企业合法合规经营、防范经营风险提供司法保障。

2018年以来，泰州市高港区检察院积极打造“检润民企”品牌，坚持打击犯罪与保护企业合法权益并重，坚决为民营企业营造风清气正的法治环境。这次活动是高港检察深耕“检润民企”服务品牌，护航民营企业发展的一个缩影。

高港区检察院紧密结合司法办案，开辟涉企案件绿色通道，依法高效办理了一些侵犯企业及企业家合法权益的刑事案件。集中办理职务侵占、挪用资金等扰乱市场经济秩序的犯罪，帮助企业挽回经济损失近400万元，有效打击了犯罪，维护了企业良性循环。在办理涉企案件时，高港区检察院坚持法治思维，分清罪与非罪界限、法律政策界限；坚持“办案考虑发展”，尽可能降低个人犯罪对企业造成的不利影响，为企业营造公平竞争、诚信经营的市场环境。

高港区检察院推行“账单式”、“销号式”、“回单式”服务，促进企业安全经营、项目安稳实施、客商安心投资。重点加大对涉案单位的走访回访，针对企业管理中存在的漏洞，提出补强建议，提升防控等级。2018年，高港区检察院组织院领导带队走访扬子江药业集团等20余家非公企业，帮助企业排查风险源点，指导开展法律风险防控，收集企业诉求并及时给出意见建议。

全国人大代表、扬子江药业集团董事长徐镜人表示：“通过‘检润民企’行动的进一步深化，高港区检察院切实担负起服务经济发展的政治责任和司法责任，为高港社会安全稳定和经济转型发展提供了有力司法保障。”

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