传承为根基创新为动力助中医腾飞

3月5日，十三届全国人大二次会议开幕，政府工作报告强调“支持中医药事业传承创新发展”。这是连续第三年在政府工作报告中强调要“支持”中医药事业发展，而“传承创新发展”延续了去年政府工作报告最终版的说法，足见党中央、国务院对中医药事业传承创新发展的高度重视与亲切关怀。

今年，是新中国成立70周年。70年激流勇进，一代代中医人砥砺前行，迎来中医药振兴发展天时、地利、人和的大好时机：以中医药法为基石的中医药法律法规体系日益健全，中医药科研成果不断涌现，临床优势更加彰显，人民群众信中医、爱中医、用中医的氛围日渐浓厚。

我们要以传承为根基。加强中医古籍、传统知识和诊疗技术的保护、抢救、整理，为进一步发掘中医药宝库精华打下基础；让热爱中医的年轻学子通过院校教育、师承教育相结合的人才培养体系茁壮成长，为领军人才和优秀骨干人才搭建舞台，为中医药事业发展锻炼队伍、凝聚力量。

勇者常为新。创新，是党中央、国务院在新的历史机遇期，在中医药发展的更高起点上对我们提出的新要求，也是老龄化时代、疾病谱变化、人民群众美好生活需要对我们的更高期待。

时代在召唤。期待中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中发挥更大作用。期待中医药工作者们勇攀医学高峰，在与重大疑难疾病抗争的医学前沿再出新成果、实现大突破。期待产学研一体化、中医药现代化提速，让中医药创新发展紧跟时代技术革命和浪潮。期待中医药健康养生文化创造性转化、创新性发展，与现代健康理念相融相通，中医养生融入日常，回归国人生活方式。

中医人都是追梦人，让我们以传承为根基、创新为动力，迎来中医腾飞的新时代。（赵维婷）