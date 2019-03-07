落实独生子女护理政策，促进老有所依

推行独生子女护理假政策，可以说是计划生育利益导向机制的补充，体现了我国政府对独生子女家庭的承诺和担当，也是对独生子女父母作出贡献的一种补偿。

我国正面临老龄化社会的严峻挑战。50后一代即将整体进入60-70岁的老年阶段，而40年前第一代独生子女父母响应基本国策，以至于今天形成了这样一个局面：4.5亿户家庭中，独生子女家庭即约有1.6亿户。因此，这些独生子女家庭的老年人群养老问题日益凸显。

这带来了两方面的问题，一是空巢老人居多、生病住院时缺少护理照顾，另外则是独生子女面临的父母照料、养老压力愈发明显。因而，独生子女家庭的养老问题已成为必须高度重视的重要社会问题之一。

以江苏为例，《江苏省2017老年人口信息和老龄事业发展状况报告》显示：2017年底，江苏省60周岁以上老年人口达1756.21万，占户籍人口的22.51%，比全国高5.21个百分点；65周岁以上老年人口达1199.9万，占户籍人口的15.38%，比全国高3.98个百分点。老龄化率仅次于上海、北京，居全国第三位。

有些早期严格执行计划生育政策的地方，则早早进入了人口结构失衡阶段。比如南通市如东县，该县于上世纪60年代初开始实行计划生育，比全国早10年。30多年来少生近50万人。这导致的另一个结果是，如东县比全国提前20年进入老龄化社会，1997年起人口开始负增长。如今，如东县面临人口负增长及老龄化带来的重重压力。

曾经，为国家人口政策的实施和经济社会发展，独生子女家庭作出了贡献。因此，推行独生子女护理假政策，可以说是计划生育利益导向机制的补充，体现了我国政府对独生子女家庭的承诺和担当，也是对独生子女父母作出贡献的一种补偿，有利于家庭发展支持体系的建立与社会和谐稳定。

实际上，为应对这一问题，近年来有些地方政府已经开始着手制订相关政策。比如，自2019年1月1日实施的《宁夏回族自治区老年人权益保障条例》规定，“老年人患病住院期间，子女可享受带薪陪护假”，这一规定引发广泛关注。据不完全统计，截至目前，已有河南、福建、广西和海南等10余省份出台了“独生子女护理假”相关规定，假期时间在10-20天不等。

但落实独生子女护理政策还存在诸多限制性条件，在一些地方，这一政策福利甚至出现了“流产”。因此，我认为，既然当初的计划生育政策是一项基本国策，那么，政府现在则需为独生子女家庭建立一定的补偿机制。

比如由护理假产生的用工成本不能由企业独自承担，而应通过减税、奖励补贴等形式，给予企事业单位尤其是民营、私营企业等一定的补偿。在条件成熟后，这一政策有必要上升为国家层面的权益保障法规。

虽然有些省份开始了探索以独生子女护理假为代表的养老普惠政策，但是各个地方出台的时间不一、内容宽窄不一、力度大小不一，不具有普适性。因此，中央政府也需要进一步考虑，在总结地方经验的基础上面向全国推广

此外，关于落实独生子女护理假政策，还需要进一步加大宣传力度，让更多的政府机关、企事业单位认识这一政策落实的重要性、必要性。

施卫东（全国政协委员、江苏南通大学校长）