全国政协委员葛均波呼吁：加强医学科普教育 提高全民健康素养

“无论是充斥荧屏的‘养生热’，还是手机终端的‘医学科普’，都反映出群众健康意识的觉醒。”全国政协委员、中国科学院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波发现，随着新媒体的发展，医学科普方式更为灵活、内容更加丰富。然而，他也看到，群众难以分辨质量参差不齐的海量科普信息。因此，今年全国两会期间，葛均波委员呼吁，加强医学科普教育，提高全民健康素养。

“‘伪科学’出现，说明公众健康素养水平有待提高，暴露出我国医学科普的短板。”葛均波委员表示，公众对医学基本知识了解不足、获得健康知识的渠道匮乏、运用科学知识应对公共社会危机能力较弱，是我国医学科普教育的主要问题。此外，我国健康教育体系的不健全以及学校对健康教育的不重视，严重影响我国健康教育的整体质量。

在葛均波委员看来，我国医学科普教育事业要进一步发展，可由卫生主管部门牵头组织力量，开发高质量的医学科普产品；可设置医学院校、医学科研机构开放日，让公众更直观地感受医学科学，提升公众对医学的兴趣；国家广播电视总局、国家市场监管总局应成立专家委员会，加大对医疗医药广告、医学科普产品、新媒体宣传产品的审查力度；政府及各级主管部门要联手依法整治虚假医疗医药广告、违禁出版物、新媒体失实宣传等问题；还要加大医学科普教育队伍建设。

对于如何推进青少年健康教育，葛均波委员认为，应当开设健康教育课程，并确定课程标准；学校应聘请专职健康教育老师，并对健康教育老师进行专业培训，建立健全健康教育相关制度和考核体系。与此同时，要加强校内外资源有效整合，力争在2020年建成完整的学校健康教育体系。（记者 李晴 陆悦）