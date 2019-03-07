北京读者陈先生问：最近，看到有个说法称“吃蘑菇没啥用，特别是我们吃下去的金针菇根本消化不了，怎么进去又怎么出来了”。我自己确实也遇到过这种情况。很想问问专家，金针菇为啥难消化，吃了真的没啥用吗？

中国科学院植物研究所植物学博士史军答：人类与蘑菇打交道的历史几乎跟人类的文明历史一样久远。科学家在智利的人类遗迹中，就发现了蘑菇的痕迹。随着工业革命的发展，现代化学和营养学建立之初，蘑菇一度被认为是无用的食物，因为组成蘑菇的主要物质——真菌多糖并不是有效的食物来源。换句话说，这些物质并不能被人类消化吸收，通常是“怎么进去就怎么出来了”。比如我们吃的金针菇，被大家戏称是“see you tomorrow（明天见）”的食材。

然而，随着研究的深入，这些穿肠而过的菌类价值正逐渐被重视。那些之前被忽视的真菌多糖不仅仅能刺激胃肠道的蠕动，让肠道运动起来，更重要的是它们为胃肠道的微生物提供了必要的食物，对于维护胃肠道健康起到积极作用。另外，金针菇还是典型的低热量食物，因为它几乎不会被人体消化吸收，所以有助控制体重。除了金针菇中的真菌多糖，植物多糖和海藻多糖也是典型的膳食纤维类营养物质。各种魔芋制品、海带和海藻制品都是富含多糖类的食物，人体吸收不了这些成分，但它们对我们的胃肠道健康很有帮助，大家应该常吃。▲