维生素A对机体免疫系统有重要作用。缺乏维生素A可以引起呼吸、消化、泌尿、生殖上皮细胞角化变性，破坏其完整性，容易遭受细菌侵入，增加机体对呼吸道、肠道感染性疾病的易感性。富含维生素A的食物主要有动物肝脏，如羊肝、猪肝、鸡肝等；植物性食物如胡萝卜、南瓜、芒果、菠菜、芹菜等只能提供维生素A原——类胡萝卜素，这类营养素在体内可以转换为维生素A。▲