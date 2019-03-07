哪些食物能补维A
@北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、教授马冠生
维生素A对机体免疫系统有重要作用。缺乏维生素A可以引起呼吸、消化、泌尿、生殖上皮细胞角化变性，破坏其完整性，容易遭受细菌侵入，增加机体对呼吸道、肠道感染性疾病的易感性。富含维生素A的食物主要有动物肝脏，如羊肝、猪肝、鸡肝等；植物性食物如胡萝卜、南瓜、芒果、菠菜、芹菜等只能提供维生素A原——类胡萝卜素，这类营养素在体内可以转换为维生素A。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
"五谷为养"可增寿防病 爱出门才能更长寿 对防病和长寿起到决定作用的，不仅仅是全谷杂豆中的膳食纤维，以及其中的优质碳水化合物，还在于其中伴随存在的各种营养保健成分。吃全谷杂豆，和吃同样碳水化合物含量的大米白面相比，能得到几倍到十几倍的维生素B1、维生素B2、叶酸、钾、镁、铁等营养成分，以及多种植物化学物。【详细】
白发增多，刮浮白穴！4个秘诀让"它"晚些到 中医认为，“发为血之余”“肾主骨，其华在发”，白发主要是由于肝肾不足、气血亏损所致。尤其是经常熬夜、精血暗耗的人，其肾精不足，毛发失去濡养，故而花白。浮白穴是治疗白发的常用经验穴，它位于头顶部、耳后乳突的后上方，是足少阳胆经上的穴位，能清热祛湿、疏肝利胆、填精补肾。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn