戴耳机听音乐很享受？ 小心未老先聋！

今年3月3日是第20个爱耳日。如今电子产品被广泛使用，很多人的生活都离不开手机。上下班地铁里，公交车上，可以看到不少年轻人戴着耳机低头看手机，马路上，也会发现有人戴着耳机边听边走，享受“与世隔绝”的自在。

对此，广东省人民医院耳鼻喉科耳科主任吴佩娜提醒，戴着耳机听音乐、听书或看视频固然是一种享受，但如果不注意的话，对耳朵听力的伤害会在不知不觉中发生，严重的甚至会导致噪音性耳聋，出现人未老，耳先聋的严重后果，不可不防。

不知不觉中，发生噪音性耳聋

吴佩娜主任介绍，有数据表明，地铁上的声音响度平均值可高达80dB左右，统计到的最高值为106dB。人们为了在这种噪音环境下能听清耳机里的声音，通常会不知不觉调大音量，这样会对耳朵听力造成损伤。

吴佩娜提醒，耳朵其实是一个很娇嫩的器官，有一组研究数据表明：一个人在噪音环境中， 85dB不能超过8小时，每超过3dB，时间减半，也就是88dB不超过 4小时，91dB不超过2小时……109dB不超应过2分钟。如果超过，就很可能造成噪音性耳聋。

比如长时间在地铁或是KTV等嘈杂环境下，听力容易受损。她介绍，不久前，一位从深圳前来求治的20多岁白领，因为生日时和一帮好友到KTV呆了差不多通宵，后来出现严重的耳鸣，听力下降，检查发现他双侧高频听力下降，已导致听力不可逆转下降，药物治疗效果不明显。

吴佩娜主任强调，当然每个人的噪音阈值会存在个体差异，对噪音的感觉程度会有不同，但一旦噪音性耳聋出现，在一些人身上会不可逆转，变成终身聋，不可不防。

莫大意！戴着耳机听舒缓音乐助眠

不少大学生，为方便助眠，喜欢在宿舍戴着耳机听着音乐入眠。针对这一行为，吴主任认为一般音量控制好，对听力影响不大。但如果因为外部环境吵而不知不觉调大音量，又长时间听的话，仍然会损害耳朵听力，只不过这种损害是在你入眠中静悄悄进行。她提醒，戴耳机助眠，最重要的是控制好音量大小和时间长短，建议连续戴耳机最好不超过2小时。此外，耳机要记得清洁，并保持干燥，最好不要与他人交换使用，以避免感染外耳道炎。

新闻知多D

什么是噪音性耳聋？

指由于听觉长期遭受噪声影响而发生缓慢的、进行性的感音性耳聋。早期表现为听觉疲劳，离开噪声环境后可以逐渐恢复，久之则难以恢复，终致感音神经性聋。噪声除对听觉损伤外，还可引起头痛、头昏、失眠、高血压等，影响胃的蠕动和分泌。

专家提醒，由于各种原因导致的耳朵不舒服千万不要忽略，一旦出现耳鸣、听声音模糊、听觉容易疲劳等症状时，即可能是耳朵受创的前兆，应该抽时间上医院专科进行检查，不要让危害不可逆转。

噪音对听力的损害表

0-15分贝寂静

15 -40分贝喃喃细语

40-60分贝正常谈话的声音

60-80分贝10米外经过的

汽车声

70分贝 美国环保署认

定的人类能忍

受的最大噪音

85分贝 长期作用下会

引起听力损伤

90以上分贝很吵，开始损

害听力

116分贝 人体感觉到振

动的声音

127分贝开始引起耳鸣