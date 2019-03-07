吃木瓜能丰胸？好多丰胸“神器”不靠谱
陈辉 张秋霞
拥有丰满乳房是很多爱美女性毕生的追求，投其所好，五花八门的丰胸手段层出不穷，包括近日现身江湖的新丰胸利器——“喝椰汁”。广州中医药大学第一附属医院乳腺科主任黄梅一一点评这些丰胸利器是否靠谱。
揭秘：丰满乳房如何构成？
要判断一种食品是否能够丰胸，要先了解下丰满的乳房是怎样构成的。黄梅主任介绍，乳房的内容物主要包括两大部分：脂肪和腺体。腺体是产乳泌乳的重要物质基础，脂肪是保持乳房形态的重要成分，乳房丰满的女性往往脂肪和腺体都很丰富，但也有部分女性或者脂肪丰富或者腺体发达，她们也可以拥有好的乳房外形。如果两者都少，那乳房丰满就无从谈起了。
这些丰胸神器靠谱吗？
【椰汁】黄梅主任介绍，椰汁的主要成分是蛋白质、碳水化合物、维生素类及脂肪类，其中并没有可以有效“丰胸”的成分。《本草纲目》中记载：“椰汁”味甘，性温，无毒，有止消渴、治血水肿，消风热的功效，同样看不到丰胸的效果。因此，“吃椰汁”能丰胸是伪命题。
【豆制品】理论上，含有雌激素的食物都有潜在的刺激乳腺腺体增殖的作用，腺体体积增加了，胸当然会丰满一些。豆浆等豆制品含有植物性雌激素，并且多个大型国际临床研究证实，适量进食豆制品可以减少乳腺癌的发生，因此，服用这一类食物是安全的，但没有研究证实豆浆可以丰胸。
【木瓜】至于“木瓜”民间认为可以丰胸，但其实木瓜中不含雌激素，所以丰胸之说也是无稽之谈。
【雪蛤、蜂王浆】有一些食物例如雪蛤、蜂王浆、胎盘制品等含有丰富的动物性雌激素，确实有一定的丰胸效果，但长期大量服用安全性存在隐患。
胸部锻炼可改善下垂
最后还有一点可能大家会有些失望，乳房内腺体的量及乳房内脂肪细胞的数量基本上是天生固定的，增肥也不一定能丰胸，因此在日常生活中我们会看到有的女性很胖但乳房并不丰满。说到底，其实乳房丰满与否很大程度上是“靠天吃饭”。
以下这些措施可以助力：首先你应该是一个健康女性，拥有合理的体脂率；胸部肌肉锻炼可以改善乳房外形、减缓下垂；必要时可以借助一些医学手段例如脂肪移植、隆胸等。
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