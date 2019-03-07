回南天杀到，多吃清淡易消化食物

这几天，广州天气潮湿，温差变化大。潮湿的天气不仅给大家的生活和工作带来极大不便，还带来很多健康隐患。

回南天可引发多种疾病

武警广东省总队医院营养科主任曾晶指出，一般来说，人体适宜的湿度是40%-60%。

目前这种回南天容易使人烦躁、疲倦、肠胃功能减弱，食欲不振，易发生胃肠炎、痢疾、体癣、风湿性关节炎、腰腿疼痛。湿热的日子一长，除了室内的地面、墙壁到处都是湿漉漉的外，许多人还感到浑身不得劲，更有些人会出现脘腹胀闷、不思饮食、口淡不渴、腹痛溏泄、头重如裹、身重或肿等症状。

不仅如此，由于空气潮湿，衣物和食品都容易返潮，甚至发霉、长毛，人也会感到不适。若穿着返潮的衣物，容易感冒或诱发关节疼痛，吃了霉烂变质的食品，就会引起胃肠炎，甚至导致中毒，所以一定要重视防止湿邪的侵袭。

多吃清淡易消化食物

曾晶提醒，要克服潮湿天气对人的影响，可以做好以下几点准备——

首先，要加强人体对环境适应性的锻炼。

其次，根据天气预报采取适当的预防措施，尤其是老人儿童，要注意保暖，避免受寒。室外寒气、水汽太重时，要避免到户外活动。否则，一旦感冒，拖的时间会较长。

再次，在饮食方面也要注意。多吃清淡的、易消化、易吸收的食物，避免吃高热量、高脂肪、煎炸的食物。湿气太重，身体条件许可的人，也可适当吃些辣椒，通过吃辣，可帮助消化，增加食欲，增加体内热量。

Tips

调理：多喝些祛湿汤水

在阴雨潮湿的季节，若感觉自己有湿邪入侵的症状，如精神不振，头晕困倦、舌苔薄白、上腹闷胀、不思饮食、口粘或甜、四肢沉重、大便稀烂、尿短少而黄赤、下腹隐痛等症状，可自己用些藿香、茵陈、紫苏、土茯苓、苡仁等煲些骨头汤或单独煲水饮，对祛湿有良好的作用。