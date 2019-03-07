湿困裹身？来碗补气健脾祛湿汤

这几天广州的天气湿得能拧出水来，地板上、玻璃上都湿漉漉的，不少人都出现了身体乏力、皮肤瘙痒、大便不畅、食欲不佳的症状。广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授为您推荐一款补气健脾祛湿汤，快快煲起来吧。

山药芡实薏米汤

食材：山药、芡实、炒薏苡仁、炒扁豆各30克，黄芪12克，白术10克，陈皮5克，猪排骨500克。

做法：先将猪排骨洗净，斩小段。然后连同洗净的其他食材一齐置于砂锅内，加入清水2500毫升、白酒少许，用武火煮沸后改用文火熬2小时，精盐调味，即可。

功用：山药性味甘平，善于补脾益肺、养胃生津、补肾涩精；芡实性味甘涩平，功善益肾固精、补脾止泻、除湿止带；薏苡仁性味甘淡凉，功擅健脾渗湿、除痹止泻、清热排脓；白扁性味甘微温，功能健脾化湿、和中消暑；黄芪性味甘微温，长于补气升阳、固表止汗、生津养血、行滞通痹；白术性味苦甘温，功善健脾益气、燥湿利水；广陈皮性味苦辛温，功能健脾理气、燥湿化痰。搭配功擅益肾滋阴、益气养血、生津润燥的猪排骨。