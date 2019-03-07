小孩磨蹭，做好加减乘除

6岁的童童上小学一年级了，但平时总爱磨磨蹭蹭。削个铅笔要很长时间，写字时速度很慢，作文写好了，让他抄写到作文本上，从晚上7点一直催到7点半，把作文本拿过来一看，就写了个开头。写作业时，不是拿着橡皮玩就是一直换笔……

许多孩子似乎被“拖延症”缠身，无法摆脱，父母们为此也是操碎了心。事实上，孩子爱磨蹭，有情可原。小孩神经肌肉发育不完善，多种器官并用的协调能力较弱；时间观念淡薄，生活经验不够，误以为自己能在规定时间完成任务，缺乏紧迫感；有的家长给孩子布置大量作业，孩子不能进行公开抵抗，只得用“磨蹭”发泄不满；小孩的大脑皮层发育不充分，注意力易分散，自制力弱，易被外界诱惑。面对孩子磨蹭、做事拖拉的习惯，不能寄希望于让他们自己改，更多需要父母的帮助。否则长此以往，孩子不仅做事拖拉，还会导致缺乏计划性、自控力差等。日常生活中，父母不妨帮助孩子从以下方面改进，克服“磨蹭病”。

加——增加表扬，增加休息时间，增强自制力。家长要多关注孩子及时完成任务的行为，并给予表扬；培养孩子张弛有度的节奏感，比如每学习40分钟就休息10分钟；可与孩子签订“奖励协议”，按时完成任务就能获得奖励，引导孩子加强自我监督。

减——降低期望值，减少任务，减少唠叨。家长要摆正期望的天平，主动减负，让孩子有可自由支配的时间。同时要减少唠叨，“催”只会让孩子反感，磨蹭的后果不妨让他们自己体会，这样的教训更深刻。

乘——乘机培养时间观念。任务一多，孩子可能都想尝试一下，结果哪个都干不好。家长可引导孩子列任务清单，然后按照轻重缓急和难易程度排序，一起商量每项任务完成的大致时间，每完成一项，就用彩笔打对勾。家长也可以对孩子进行单项限时训练，先松后紧、先易后难，逐渐加压。

除——除掉分心物。有的孩子边看电视边做作业，有的做一会儿作业就到处找零食吃。建议家长最好优化孩子的学习环境，有条件下给孩子配备书房，当他们做作业时不要去打扰，不要制造噪音，不大声喧哗，不看电视，不争吵等。▲