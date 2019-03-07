“您属于淀粉型肥胖，跟欧洲人的脂肪型肥胖不一样。从体型上就能看出来，这一点很多人都不知道。”全国政协委员、解放军第306医院院长顾建文对现场一位记者说。对方很惊讶：“我就是很喜欢吃米饭、面条。”

近日的一场政协小组讨论会上，顾建文委员呼吁，健全饮食教育体系，开展全民饮食教育。这引起了媒体围观。

“糖尿病、高血压、肥胖，现代文明的很多疾病是过度饮食、搭配不合理、营养偏缺造成的。但是怎么吃饭，我们却没有教育。如果教会小孩子吃什么、怎么吃，他们从小到大养成良好的饮食习惯，很多病就不会发生了。我建议，参照日本的饮食教育体系，教孩子怎么吃饭。当然，成年人也需要学习，改变不良的饮食习惯。”顾建文强调，“现在人们做饭时，放入过量的油、盐、调料，甚至其他添加剂，这些都是需要改变的。我建议，在全国民众中开展饮食教育，将食育融入教育、医疗、农林牧副渔行业和食品的制造、加工、流通、销售各个环节，管住嘴、配运动、省药费、保健康。”

“可以说，饮食教育是健全的身心、丰富人性的基础教育。”顾建文说，首先，饮食是人类的基本生活能力，保证人体所需的营养素摄入平衡且充足。饮食教育能帮助人们形成对食物的选择、辨别、种植、获取、烹饪、制作以及对食物器皿、饮食习惯、饮食文化审美正确的认知和实践技能。“更重要的是，饮食教育对人格的形成都有着很大的影响。对成年人来说，树立正确饮食观念、培养良好择食能力对保持健康尤为重要。”

此外，饮食教育鼓励人们和大自然亲近接触，教导人们尊重、保护自然。推广饮食教育能促进城市和农村、山村、渔村的共生交流，形成良好互动关系。民以食为天，我国自古就关注饮食。顾建文还指出，推广饮食教育，能更好地传承和发扬中华民族传统饮食文化。