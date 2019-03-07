生肉狗食潜藏病菌隐患 或导致宠物主人感染

当下生肉狗粮甚是流行，据传生肉狗粮与狗在野外的自然饮食相似，可以使狗的呼吸更清新，皮毛更光亮。但据英国《每日邮报》3月5日报道，据近日发表在期刊《兽医记录》(Veterinary Record)上的一项研究显示，市面上的生肉狗粮主要由内脏、生肉和骨头制成，其中包括大肠杆菌和沙门氏菌在内可导致食物中毒的病菌，由此宠物主人可能将会面临着被感染的风险。

研究人员表示，生肉狗粮中含有的病菌可能对老人、婴儿以及免疫力低下的人造成伤害，他们可能会因为接触狗盆或厨具，或被狗舔而感染病菌导致生病。

在这一研究中，研究人员调查了包括英国和瑞典等国的10家不同生产商生产的生肉狗粮，共采集60个样本，研究后发现：生肉狗粮中都含有大肠杆菌，而几乎三分之一大肠杆菌中还含有另一种细菌——产气荚膜梭菌，这种细菌会导致食物中毒;超过一半的样品中细菌含量超过了欧盟规定的每克5000个细菌的标准;此外，还有7%的样本含有沙门氏菌。

本研究的第一作者来自瑞典农业科学大学的Josefin Hellgren博士表示：“这一研究结果表明, 由于这些饲料存在影响人类和动物健康的潜在风险，因此仔细处理生肉类饮食并保持良好的卫生习惯非常重要。”

英国兽医协会副会长达尼埃拉 多斯 桑托斯(Daniella Dos Santos)表示：“兽医此前一直担心生肉为主的宠物饲料可能造成公共健康风险，而这项研究为此担忧进一步提供了令人信服的证据。”

大肠杆菌和沙门氏菌等细菌会导致动物患上严重的胃肠道疾病。宠物还在食用生肉饲料时，可能会将生食中存在的潜在有害病原体带到环境中，因此宠物主人在处理宠物食物或接触宠物时都存在被感染的风险。

《兽医记录》的编辑阿黛尔 沃特斯(Adele Waters)曾于2017年写道，“宠物主人在选择生食喂养宠物时，应该意识到其中潜在的健康风险;而在储存和处理食物时，也应该采取充分的预防措施。”因此，专家建议，生肉狗粮应冷藏至食用，存放时应注意与其他食物分开存放，此外，生肉狗粮还应单独使用厨具。(实习编译：莎日娜 审稿：刘洋)