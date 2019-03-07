把健康扶贫潜绩做实
康宇
健康扶贫是脱贫攻坚的重要一环。此前，各地建立医疗兜底保障机制，全面落实“三个一批”行动计划，实施对口支援等综合举措，贫困群众离“看得起病、看得上病、看得好病”的目标更近了。今年的政府工作报告提出，扎实推进脱贫攻坚，提高脱贫质量。落实这一要求，健康扶贫领域还要围绕让群众“少生病”多下功夫。
习近平总书记说，既要重视显绩，又要重视潜绩。具体到健康扶贫领域，治病、降费、兜底，让贫困患者存量不断减少，脱贫成效显而易见；而防病、宣教、提高贫困群众健康素养水平，非一朝一夕可以见效，却是控制因病致贫、返贫人口增量的关键。正因深刻认识到潜绩不可或缺，国家卫生健康委去年印发《贫困地区健康促进三年攻坚行动方案》，指明健康促进工作目标、实施路径，为除去因病致贫、返贫的“病根”开出一剂好方。
好政策还要抓落实。健康知识不能只播放在喇叭里、张贴在宣传栏上，而要让老百姓看得懂、记得住、好运用；健康政策惠民政策层出不穷，困难群众最想知道哪些政策适用自己，看病报销的具体步骤是啥；不同地区疾病谱不同，风俗习惯各异，健康宣教的内容、方法应因地制宜……各地卫生健康部门需要再把工作做细一些，做实一些。一些地方已经有所探索，比如河南新编健康扶贫豫剧，让宣传手段更接地气；云南针对独龙族群众没有文字的现实情况，让志愿者上门“口口相传”做宣教。对于好做法、新思路，各地应当及时总结、提炼、推广，效果评估方法、考核机制也要跟上。
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