“3·15”前将集中销毁假冒伪劣保健品

昨天，全国政协十三届二次会议小组讨论之后，全国政协委员、国家市场监管总局局长张茅在接受北京青年报记者采访时表示，“保健”市场乱象联合整治专项行动近期会集中发布查处、问责情况。此外，今年3月15日之前将集中销毁一批假冒伪劣保健品。

在3月5日的部长通道上，张茅表示，假冒伪劣产品严重干扰了公平竞争的市场秩序，今年要在食品、药品等重点领域严格监管，依法实行最严厉的惩罚，还要没收销毁查处的全部假冒伪劣产品。

“全面销毁在法律上没有障碍，但是遇到了执行难的问题。”张茅告诉北青报记者，目前假冒伪劣的食品和药品都进行了销毁，但其他日用品出于担心造成资源浪费、环境污染等原因，目前还不能做到全部销毁，“比如假冒名牌的衣服，大家会觉得，把铭牌撕了是不是就行了”。

张茅表示，不能做到全部销毁也是假冒伪劣产品长期屡禁不止的原因，需要下决心严格执行，同时加大惩罚力度，就像海尔当年把冰箱砸了，不允许出次品。“只要侵权就销毁。”张茅说。

去年以来，保健品乱象引发社会关注。今年1月8日起，国家市场监管总局等13个部委在全国开展为期100天的“保健”市场乱象联合整治专项行动。截至今年2月中旬，专项整治共约谈企业1.3万次，为消费者挽回经济损失3359万元，罚没款1.59亿元。

张茅告诉北青报记者，有关保健品的问题相关部门正在研究，比如定义问题。保健食品虽然不是药品，但中国食药同源，保健食品应该如何界定需进一步研究。除此之外，他认为，保健品乱象还有地方保护问题。张茅说，地方保护对于统一大市场、统一保护消费者的权利和打击假冒伪劣是一个比较突出的问题，相关企业应该承担主体责任，政府不应该再给企业背书。（记者 董鑫）