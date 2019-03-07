研究：打鼾及睡眠呼吸暂停恐增阿尔茨海默症风险

据美国“侨报网”3月4日报道，美国知名医院梅奥诊所(Mayo Clinic)发布的一项新研究显示，打鼾严重的人大脑中负责记忆、导航和感知时间的区域可能积聚了更多的有毒蛋白质Tau，而Tau是阿尔茨海默氏症的一种生物特征。

据报道，这项将于5月4日至10日在费城举行的美国神经学会(American Academy of Neurology)年会上公布的新证据认为痴呆症风险增加与睡眠中断之间存在重大联系。

研究人员指出，阻塞性睡眠呼吸暂停综合症更是与患痴呆症的风险密切相关。阻塞性睡眠呼吸暂停综合症是一种潜在的严重疾病，在睡眠中呼吸会反复停止。

“我们的研究结果提高了睡眠呼吸暂停综合症影响Tau蛋白积累的可能性。功能失调的Tau蛋白在阿尔茨海默病患者中形成‘大脑缠结’，导致认知能力下降。”该研究的主要作者卡瓦略博士(Diego Z. Carvalho)在一份声明中说。

在实验中，参与者被要求追踪打鼾的伴侣在睡眠中什么时候停止呼吸，然后脑部扫描寻找鼻内皮层中有毒蛋白质的积累，鼻内皮层是位于鼻子后面的大脑区域，最容易受到Tau蛋白积累的影响。

在研究小组的43名参与者中，大约15%的人有睡眠呼吸暂停的伴侣。与那些在平静睡眠中观察到的人相比，那些有呼吸暂停症状的人的内嗅皮层Tau蛋白水平要高4.5%。

为了尽量减少“混杂变量”的影响，研究人员考虑了影响大脑中Tau水平的其他几个因素：年龄，性别，教育，心血管风险和其他睡眠问题。(实习编辑: 周思敏 审稿：谭利娅)