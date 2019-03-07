3月6日，在全国政协十三届二次会议小组讨论上，针对政府工作报告提出的“划转部分国有资本充实社保基金”，全国政协委员、全国社会保障基金理事会理事长楼继伟表示，2017年11月国务院就发布了《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》，要尽快落实到位。

今年的政府工作报告提出，城镇职工基本养老保险单位缴费比例,各地可降至16%；要继续提高企业职工基本养老保险基金中央调剂比例、划转部分国有资本充实社保基金。

在养老保险基金中央调剂方面，该制度已经从2018年7月1日起实施，中央向每个省收取3%的养老金收入来作为统筹的调剂。楼继伟介绍，去年中央净调剂养老保险基金610亿元。

在下调社保费率方面，楼继伟认为，落实到各省需要统筹考虑，“低的没必要降，高的降不起”。他解释说，有些经济发达省份压力小，比如广东社保费率为15%左右，本就低于16%，但一些中西部地区社保费率比较高，降低压力很大。此外，还需要解决下调政策的可持续问题。

在划转部分国有资本充实社保基金方面，2017年11月，国务院已经印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》。《方案》提出,划转企业国有股权10%充实社保基金,以弥补在企业职工基本养老保险制度转轨时期,因企业职工享受视同缴费年限政策,形成的企业职工基本养老保险基金缺口。

楼继伟介绍说，数据显示，全国国有资产规模目前超过40万亿元，2018年央企利润总额达到1.7万亿元。“如果10%都划转到位，那就是1000多亿元，这个钱马上就能调用。”

会后接受北京青年报记者采访时，楼继伟还表示，划转部分国有资本充实社保基金解决的是缺口问题，不能解决制度本身的可持续问题，还是要落实多缴多得、精算平衡等政策。对于如何提高社保基金收益率问题，楼继伟表示，从2000年到去年年底，社保基金累计收益率在8%左右，如果要提高收益率就要容忍风险和波动的增加。（记者 董鑫）