家常菜：酸椒藕尖炒腊肉的做法
藕尖质地脆嫩，它含有一种开胃健食的清香，加入酸椒更有醒胃的效果。
材料：藕尖300克，湖南腊肉200克，酸椒10克，彩椒件10克，拍蒜10克，生抽、盐、花生油各适量。
做法：藕尖洗净切段，腊肉切2厘米片状；开锅下油，爆香拍蒜，下腊肉翻炒出香味，加入酸椒、彩椒件和藕尖翻炒片刻；最后以盐、生抽调味即可。
推荐：美食家庄臣
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