朱耀垠：康养游产业的机遇性体现五大方面

人民网北京3月6日电（董童）3月6日上午，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在“康养游产业机遇与探索”主题论坛上，全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长朱耀垠提出，康养游产业作为一种健康服务新业态，融入了健康养生、养老、休闲、旅游等多元化功能，其机遇性主要体现在社会需求旺盛、政策法规给力、运行机制灵活、业态融合强劲、科技支撑有力等五方面。

全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长 朱耀垠

朱耀垠表示，社会需求越来越旺盛。据专家统计，2030年全球健康服务市场规模将达到20万亿美元，中国将超过2.5万亿美元，年复合增长率达到10%。我国老年人的数量越来越庞大。60岁及以上人口达到2.5亿，占总人口的17.88%，65岁以上接近1.67亿，占总人口的11.9%。根据联合国2017年版《世界人口展望》的预测，中国2030年60岁及以上人口将达到3.62亿，占总人口比重为25.1%，其中，65岁及以上人口将达到2.46亿，占比达到17.1%；到2050年，据专家和研究机构预测，2050年60岁及以上人口将达到4.79亿，占比35.1%，其中，65岁及以上人口将达到3.59亿，占比达到26.3%。

朱耀垠介绍说，我国人均预期寿命不断延长，老年人口高龄化趋势明显。预计到2023年，80岁以上高龄人口3400万，占60岁以上老年人口的12.23%；2035年我国进入超老龄社会时，80岁以上高龄人口达6700万，占60岁以上老年人口的16.18%；2050年增长到1.27亿，占比提高到26%。无配偶、少子女的老年家庭多。老年人健康状况不容乐观。失能、半失能老年人不断增多。这些都使老年人的医疗和照料服务的潜在需求巨大。同时，老年人对生活品质的要求越来越高，老年群体多层次、多样化的服务需求持续增长。特别是老年养生、休闲、文化、体育、旅游服务的需求也在迅速增长。目前我国每年老年人旅游人数已占到全国旅游总人数20%以上。

朱耀垠还指出，当前政策法规越来越给力。新修订的《老年人权益保障法》取消了对养老服务的准入限制，《促进健康服务业发展的若干意见》《进一步加强养老服务业发展的若干意见》等政策法规相继出台，体现出党中央、国务院从宏观的层面对发展健康事业的规划。《进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》《养老服务标准体系的指南》《养老机构服务的标准体系指南》等标准和规范给养老和健康服务业保驾护航，提供了有力的支持政策。

朱耀垠认为，运行机制越来越灵活。在满足多层次、多样化养老健康服务方面，市场在资源配置中的决定性作用越来越明显；在保基本的养老和医疗卫生服务方面，引入了很多市场竞争机制，政府社会资本合作的PPP模式、民办公助等模式都在不断地推广、普及。各地养老服务机构运营补贴发放方式应逐步由“补砖头”“补床头”向“补人头”转变，鼓励养老机构和服务企业依法设立分支机构，实现连锁化、规模化、品牌化发展。越来越多的国外资本进入我国健康养老服务市场，享受同等优惠政策。

在朱耀垠看来，业态融合越来越强劲。以健康为核心，健康、养老、养生、旅游、体育、文娱、休闲等服务的业态，在不断相互渗透、相互促进中共同发展，它们不断渗透到第一产业、第二产业、第三产业当中，形成了许多新业态，促进现代服务业、制造业和生态农业加快发展，成为增进民生福祉的必要抓手和国民经济发展的新动能、新的增长点，这些产业一手托两头（改善民生和发展经济）中的作用越来越彰显。

朱耀垠强调，科技支撑越来越有力。互联网+已经渗透到养老健康旅游等各行各业中。全国已经建有840个养老服务信息平台，通过这些平台打造出了许多无围墙的养老院，把老年人的需求和服务提供者及时、有效对接起来 。

朱耀垠还分析了当前健康、养老、旅游、体育健身等产业发展面临的诸多挑战和存在的许多短板。但他认为，从总体上看，发展的机遇和潜力巨大，只要我们提高站位、措施得当，充分调动各方面的积极性，就一定能推动这些产业不断取得新突破、实现大发展，既造福于广大老年人和人民群众，也为国民经济发展增添新动能。