郝晓宁：旅游与康养相结合 打造特色产品很重要

人民网北京3月6日电（董童）3月6日上午，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在“康养游产业机遇与探索”主题论坛上，国家卫生健康委卫生发展研究中心公共卫生与风险管理研究室主任郝晓宁提出，旅游产业要更好地与人民健康相结合，就要打造有特色的产品，提升配套服务并加强管理现代化。

国家卫生健康委卫生发展研究中心公共卫生与风险管理研究室主任 郝晓宁

郝晓宁表示，从当前发展来看，人发展到一定程度，对于健康认知也有了新的高度。随着有知识、有文化、有收入的老年人逐步增多，他们对健康的关注点发生了变化，比如开始关注休闲游、养生游、养心游等各种可促进精神心灵融合的休闲健康产品，从而产生了更高的需求。这对康养游产业来说，是一个非常大的契机。

郝晓宁认为，健康中国提出的健康环境、健康社区、健康政策等多维度的打造，最终落脚点都在健康中国人上。所有的政策利好，也都是以人的健康为本。

郝晓宁指出，要想更好地将旅游产业与人民健康相结合，首先要产品开发上下功夫。现在打造的目的地旅游、全域旅游等项目，都有一个统一的标准或目标——即将目的地打造为承载基地后，开发合理有特色的产品。换句话说，体系建设非常重要。如果消费者去了之后，只是看景色或充当过客，这和康养游发展的本质是有一定差距的，比如大家都在学泰国、韩国做医疗旅游、医疗美容游等，这些国家的经验非常值得我们借鉴，因为技术配套很齐全。其实，我国自身优势也非常明显，像国家依托于特色产品部署打造的粤港澳大湾区。对旅游业的发展和达到健康中国的目的，都是非常有利的，不仅要服务区域内的人，也要为全国去旅游的人服务，甚至起到吸引外资的作用。

其次就是要提供配套服务。郝晓宁认为，如果有了体系和机构，但服务跟不上，例如具有休闲产品但缺乏专业人才的农村生态游，这对发展康养是不利的，也是目前康养产业尤其是农村康养或者休闲游的短板，但是服务水平与能力是可以打造和提升的。人员短缺问题虽短时间内很难解决，但可以通过远程、互联、连锁等措施，通过开放投资吸引一些高端企业或者托管运营来提升服务。

最后是管理现代化。郝晓宁表示，机制的灵活运行、企业的自主高效管理，都是为让现代旅游、康养游等服务业能够更好地满足老百姓需求，满足社会发展需求，满足振兴当地经济的需求。她认为，要将旅游产业与人民健康更好结合，各地应该根据各自特点进行选择。从现状看，资本方认为健康产业是蓝海，具有无限潜力，企业就会扎堆做各自的项目，但缺乏特色以及后续协调整合资源的机制，这不利于康养游产业的发展。所以，应该在当地区域加强管理现代化，甚至对县域的、市域的管理能力提出更高的要求，加强政策协同，进行机制整合。只有通过资源整合提升能力后，才能提供更有品质的服务。从国家发展的角度看，经济得到发展，能够更好地为保障人民健康做好护航，是促进身心健康发展的有力保障手段，对实现健康中国的最终目的有根本性帮助。