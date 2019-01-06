体重下降是衰弱综合征的重要信号

受访专家/广州医科大学附属第二医院老年病科主任 徐米清

有些老年人没有慢性病，血糖、血压、血脂都控制得很好，可体力逐渐下降，体重变轻，以为是“千金难买老来瘦”，私下很是开心。然而，广州医科大学附属第二医院老年病科主任徐米清称，别开心太早，这些老年人比有基础病的老人更需要照顾，因为可能患上衰老综合征。

A 非一般的“衰老”，警惕衰弱综合征

什么是衰弱综合征？ 徐米清举例：门诊有位70岁的黄婆婆，前一段时间总是疲乏不堪，体重也轻了不少，她以为自己生病了，到医院做了各项检查，但指标也没什么异常。黄婆婆越来越疑惑了，明明身体有不适，但为什么检查又没有什么大碍呢？其实黄婆婆的表现很可能是衰弱综合征。衰弱综合征是加速衰老的一个病征，是老年人失能的一个“前奏”。

衰弱和衰老，虽有一字之差，但很多老年人都分不清正常的衰老和衰弱综合征的病症。徐米清表示，衰弱综合征是指老年人在神经肌肉、代谢及免疫系统方面的生理储备能力的衰退，从而使老年人对抗应激的能力下降。

什么导致了衰弱？目前认为有两种机制：第一种与老年人体内的低滴度系统性炎症密切相关。例如很多老年人在带状疱疹病毒感染后的若干年内发生衰弱，提示病毒感染虽已控制，但激活了体内的慢性低滴度炎症；而第二种机制是老化的结果。

B 衰弱综合征，这些症状你中了几条

徐米清介绍，如果老年人看似健康，但符合以下这5项标准中的3项，即可以判定为衰弱综合征；如果出现1到2条，则属于衰弱综合征前期。

体重下降。老年人出现不明原因的体重下降要警惕，许多老年人误以为“有钱难买老来瘦”，其实这是衰弱综合征的一个重要信号。

容易疲劳。因为老年人本来就很容易疲劳，因此很多人没有重视，但如果出现比以前更容易疲劳，如以前能走去买菜而不觉得累，现在走一会就感觉很累了，就需要注意了。

抵抗力下降。如果经常感冒，并感觉身体很虚弱，也是衰弱综合征的一个重要表现。

步数减慢。发现步伐减慢，总是跟不上别人。可进行6分钟步行检测，测试心肺功能，衰弱综合征的患者常常是心肺功能还可以，但脚就是迈不动。

躯体感觉能力下降。当老人出现躯体感觉下降时，神经系统反应能力降低，对温度、痛觉的敏感性降低。

C “慢病”不合理用药，加速衰老

“衰弱的老人可以没有失能和多种疾病，而仅表现为衰弱，但是其发生不良事件的风险显著增加，有些老人因查不到具体的病因，但又表现出不适，进而诱发心理障碍，形成恶性循环。”徐米清表示，有些情况下，患有衰弱综合征的老年人确实是没有疾病的困扰，但一些有基础疾病的老年人，也同样会诱发衰弱综合征的出现而加速衰老。一般而言，会诱发或加重衰弱综合征的常见因素有如下几点——

基础疾病缠身。有高血压、糖尿病等基础疾病，也会导致衰弱综合征的出现。此外，一些严重的心脑血管意外后，如脑卒中后也会加速衰弱。

不合理的用药。老年人多有“慢病”，因而常常都要服用几种药，如一些胃肠道功能的药物等，如果药物使用不合理，也会加速衰弱的出现。

此外，长期卧床（卧床后会导致失能和依赖）、痴呆等精神因素、环境因素等，也会诱发或加重衰弱综合征。

D 控制体重、合理饮食可逆转衰老

徐米清指出，衰弱综合征是导致老年人“失能”的重要原因，因此，老年人要积极防治衰弱综合征，才能健康地老去。“衰弱是可防可控、可逆的疾病，控制体重、合理地摄取营养和科学锻炼可以帮助逆转衰弱。”

一级预防：控制体重和饮食。控制体重包括有两方面的内容：一方面是老年人要避免营养过剩而导致的体重增加；另一方面是要防止营养不良而导致体重下降。因此，要根据个人的情况控制能量的摄入，要保证每天摄入的能量与消耗相平衡，推荐地中海饮食。

其次，要摄入足够的蛋白质。肌少症也是衰弱的一部分，而肌肉的减少与缺少蛋白质有关。据分析，老年人与年轻人对蛋白质的需求量相差不远，因此，老年人要充足摄入蛋白质来帮助增强肌肉的能力。日常可以多摄取优质蛋白，如选择鱼肉、瘦肉、禽类、鸡蛋等。

此外，还要额外补充维生素，如维生素D、C、E等的补充，可以在医生的指导下服用一些维生素的补充剂，能帮助延缓衰老。

二级预防：科学的康复锻炼。要防治衰弱综合征，除了要控制体重和合理膳食外，还要在医生的指导下进行有氧和抗阻力的训练，要因人而异制定运动“处方”，才能让肌肉得到锻炼。徐米清表示，运动要以不感到疲劳为主，科学制定运动的强度和时间，才能保持肌肉的质量。