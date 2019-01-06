每天的第一杯水 应该怎么喝？

不少人都有早上起床后空腹喝一杯水的习惯，淡盐水、蜂蜜水、白开水、柠檬水都各有拥趸。但是每天的第一杯水应该喝什么、喝多少?有什么禁忌吗？广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁为大家作了详细介绍。

1.喝冷水还是热水？

不少人都认为，早上起床应该喝热水。唐梁表示，喝热水确实可以促进胃肠蠕动、促进血液循环，还能有微微发汗的作用，这样可以驱散夜间可能受到的寒邪，以减少患上感冒的几率。但要注意，避免水温过高，以免烫伤食道黏膜。

而早起喝凉水会使胃肠道黏膜突然遇冷，导致胃肠本来开放的毛细血管收缩，引起胃肠不适甚至腹泻。

2.喝什么水？

白开水、淡盐水、茶叶水、蜂蜜水、生姜红糖水、柠檬水、菊花枸杞茶、三七丹参粉茶、牛奶、果汁、可乐、咖啡等，都是人们常喝的饮品。至于早晨第一杯水喝什么，唐梁表示要根据个人情况来选择。

白开水

既能补充细胞水分，又能降低血液黏稠度，利于排尿。通常喝白开水半个小时以后，身体就会排出前一夜的代谢物，也不用担心影响早餐食欲，是适用性最广的，基本上无太多禁忌。

淡盐水

重点在“淡”字，切忌过咸，对于咽喉肿痛、便秘者有一定帮助。

但要注意的是，现代人每日的钠摄入量往往超标，一般不主张另外喝淡盐水；对于高血压、心脑血管疾病、肾功能异常的人来说，淡盐水就更加不适合了。

蜂蜜水

适合体虚、便秘的人群，但湿热重、痰多、糖尿病患者和肥胖的人均不宜。

柠檬水

可以补充维生素，对胆囊结石患者有帮助，但胃酸过多的人不宜。

生姜红糖水

适合于体寒、痛经等病人，但体质偏热者不宜。

茶水

虽然有降脂提神的功效，但不宜空腹饮用，特别是脾胃虚寒、缺铁性贫血者不宜。

菊花枸杞茶

有养肝明目的作用，但菊花偏寒，容易发汗，不适合体虚汗多者。

三七丹参粉茶

有辅助降脂通血管的作用。适用于高脂血症、动脉粥样硬化患者，可以早上冲一勺药粉作为保健用。但经期妇女、脾虚者不宜。

牛奶

空腹饮用会影响牛奶的营养价值，而且容易导致腹泻。

果汁、可乐、咖啡等

这类饮品含有高糖、高脂肪，饮用后需要消化和吸收，一方面会加重肠胃的负担，另一方面失去清扫体内环境的作用，更不能有效地补充水分，所以不宜作为早晨起床后的第一杯水饮用。

3.喝多少？

唐梁指出，早上起床后的第一杯水喝多少取决于季节、夜间温度和人体出汗量。

一般来说，推荐喝200~300毫升，也就是一杯水左右的量，喝太多水会稀释胃液，影响早餐的消化，喝太少起不到排泄体内代谢废物的作用。

如果处于夏季、温度高，夜间出汗多，那么晨起饮水量宜增加。

但要提醒的是，水肿、心肾功能不全、肝硬化腹水等患者的饮水量要严格听从医嘱。

4.什么时候喝？

一般是漱完口后喝比较好，以避免口腔细菌进入消化道。（全媒体记者伍仞 通讯员陈瑶璇）