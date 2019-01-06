编者的话：冬季天寒地冻，万物闭藏，人体亦收敛潜藏。此时温补，与冬季的自然气候相适应，营养物质不仅能够贮藏体内，而且不会散失太快，使阴精潜藏于内，阳气不致妄泄。冬季温补健胃，推荐常吃三物：羊肉、萝卜、白薯。

羊肉：温中健脾

羊肉肉质细嫩，容易消化，含有丰富的脂肪、维生素、矿物质等，且胆固醇含量低，是滋补佳品。中医认为，羊肉味甘而不腻，性温而不燥，具有补精血、益虚劳、温中健脾、补肾养肝等功效，因其性温，尤其适合冬季进补。

羊肉滋补药膳首推医圣张仲景《金匮要略》的“当归生姜羊肉汤”，用当归3两、生姜5两、羊肉1斤炖食。方中当归为君，养血止痛；配生姜，温中散寒；重用羊肉温中补虚，全方可补养精血、温中散寒。“金元四大家之一”李杲曾说：“羊肉有形之物，能补有形肌肉元气，故曰补可去弱。人参补气，羊肉补形。凡味同羊肉者，皆补血虚，盖阳生则阴长也。”之后各文献记载羊肉汤，多从此方发展而来。

现代可用当归20克、生姜15克、羊肉250克切成小块，一起放入砂锅，加水1000毫升，炖至羊肉熟透后，以调料适当调味食用。羊肉有腥膻之气，当归、生姜主含挥发油成分，其特殊的辛辣味道和羊肉融合，可使汤味更加鲜美。适当配伍黄芪、枸杞、大枣等，可增加补气养血、滋肾健脾的效果。但需注意，羊肉温热，助火伤阴，实热证及阴虚火旺者慎服。

萝卜：补脾运食

“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开处方”，萝卜是冬季养生的常用蔬菜，有诗曰：“熟食甘似芋，生吃脆如梨。老病消凝滞，奇功真品题。”冬天寒冷，人们多食热物，胃内易积火。萝卜性凉，汁多滋润，可缓解冬季多吃滋补食物带来的燥热之性，又因辛辣，可促进脾胃运化，开胃消食，促进进补食物的消化吸收。

此外，萝卜主归脾、肺经，可健脾化痰、宣肺止咳，亦可用于秋冬伤风咳嗽、痰多色白之症，《随息居饮食谱》载文曰：“治咳嗽失音，咽喉诸病。熟者下气和中，补脾运食，生津液，御风寒，泽胎养血。” 但萝卜性寒辛辣，易伤脾胃，脾胃虚寒的人应慎服。

萝卜有多种食用方法，可生食，亦可蒸、煮、炖、炒。中医认为，其“生开熟补”；李时珍认为，萝卜“可生可熟，可菹可酱、可豉可醋，可糖可腊，可饭，及蔬中之最有利益者。”民间把萝卜称为“小人参”，有“萝卜上市，医生没事”“吃着萝卜喝着茶，气得大夫满街爬”等说法。

冬天吃萝卜，推荐两个方法。

第一，红枣萝卜汤。将适量白萝卜切厚片，与3枚大枣加水炖煮，约半小时后，再加入生姜3片煎煮5分钟，滤汁，等到温度稍降后，调入蜂蜜服用，可补中益气、生津消食、化痰止咳，适合冬季多种症状。

第二，萝卜羊肉汤。羊肉250克切丁，白萝卜一个切片，草果、陈皮、小茴香、花椒、胡椒各3克，葱白3小段，生姜3片，同入锅中，加适量清水，煮沸后改小火炖2小时，肉烂后，适当调味即可食用。此方可温中补虚、散寒止痛。《日华子本草》记载其“能消痰止咳；治肺痿吐血；温中，补不足，治劳瘦咳嗽，和羊肉、鲫鱼煮食之。”

白薯：补气养血

白薯，又名甘薯、红薯、红苕、番薯、地瓜。其药性甘平，《本草纲目》记载其“补虚乏，益气力，健脾胃，强肾阴，功同薯蓣”。因其富含蛋白质、淀粉、果胶、氨基酸、膳食纤维、胡萝卜素、维生素及多种矿物质，被营养学家称为“营养最均衡食品”。

白薯可蒸、煮、烤食，可健运脾胃、促进消化。与米煮成红薯粥效果最佳，用新鲜红薯100克，粳米（或小米、糯米、黑米）150克，红豆50g，红枣、龙眼肉若干，花生适量一起熬粥，可健脾养胃、补气养血。

白薯含糖量高，可刺激胃酸分泌，且含有一种氧化酶，容易在胃肠道产生大量的二氧化碳气体，引起腹胀、呃逆、吐酸水等不适，故不宜食用过多。清代赵学敏的《本草纲目拾遗》记载其“气味甘平，无毒，主治补中活血、暖胃、肥五脏。白皮白肉者，益肺气生津，中满者不宜多食，能壅气。”（甘肃中医药大学药学院副教授 宁艳梅）