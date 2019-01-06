喝水有什么难的? 专家支招：专治各种不喝水

喝水有什么难的?可是就是这么一件小事，还真是说起来容易做起来却很难，广州市第一人民医院营养医师梁倩芳分享了她的一些经验。

孩子让喝水像玩儿一样

对于孩子来说，一切好玩的他就想要尝试，喝水也是。梁倩芳分享，如果家里的小孩子不爱喝水，可以在保证材质安全性的基础上，为他换一个画有他喜欢的卡通图案的水杯，引起他的兴趣。另外，如果是小点儿的孩子还可以给他配个吸管杯。还可以和他做一些促使他喝水的游戏，或者给他讲讲喝水的故事，这些都能让他爱上喝水。当然，家长要以身作则，自己首先要养成爱喝水的习惯。

成人要把喝水列入日程

很多忙碌的上班族，每天水喝不够最主要的原因或许就是三个字——记不住。那就不妨从现在起先给自己排一个喝水表：早晨起床后空腹喝一杯;到了办公室后喝一杯水进入工作状态;11点时该活动一下了，正好起来接一杯水，继续喝。吃完午餐半小时后喝一小杯;下午两三点和下班离开办公室前，利用空隙时间，再分别去接一小杯水喝。回家晚饭后喝一小杯或是睡前1小时喝一杯。

老人喝水不要边吹边喝

很多老人喝水爱“趁热”，一边吹一边喝，认为这样喝下去热乎乎才舒服，然而这并不是一个好习惯。梁倩芳认为，太烫的水可能损坏食道黏膜，老人本来对温度的感知能力就差，更不要喝太烫的水了，以凉白开和温热水为好。不妨在家里备一个晾水壶，保证壶里经常有凉白开(不过，不要让里边的水存放太久)。想喝时，倒点热水，再掺点这种凉白开，不用等，基本可以立马喝，可避免总喝太烫的水。