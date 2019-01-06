口中有味，脏腑恐失调

酸甜苦辣咸，人的味蕾对食物各种味道都有判断。但在日常生活中，经常会有一种奇怪的现象，即使没有进食，口腔有时还是会出现莫名其妙的味道，比如口酸、口苦等。有人觉得这很正常，但中医认为，这种异常的口味，很可能是脏腑功能失调或疾病的征兆。

1.口甜。口甜常和消化系统功能紊乱引起的各种消化酶分泌异常有关，原因是唾液中淀粉酶含量增加，刺激舌上味蕾而感到口甜。中医认为，“脾热口甘”，口甜反映脾脏有热，其中有实热与虚热之分，实热者口干喜饮、便结尿黄，虚热者食纳减少、神疲乏力。因此，饮食上，实热者应忌燥热辛辣，可多吃一些清热泻火的食物，如豆腐白菜汤、野苋菜汤等。虚热者可常喝莲子糖水、莲子煲水鸭汤等。

2.口苦。口苦则与胆汁代谢失常有关，说明体内肝胆郁热、痰热内扰，饮食宜忌食辛辣、油煎、烧烤等食物，可多喝清凉汤水，如枸杞叶鸡蛋汤、菊花薏米冬瓜糖水等。

3.口酸。口酸是脾胃气弱、肝经有热的典型表现，有时还伴有性急易怒、头痛眩晕、小便黄、大便干等症状。可食用生鱼片枸杞汤、甘菊粳米粥、海带明子汤等寒凉药膳进行调理。脾虚不足者宜进食健脾暖胃的食物，如党参杞子淮山煲乌鸡、胡椒煲猪肚、鲫鱼糯米粥等。

4.口咸。如果口中常有咸味，可能是肾液上乘所致。从临床来看，过劳、年高体衰、久病均可导致肾虚。因此，提醒肾阴虚者少吃辛辣燥热的食物，可常吃一些滋阴补肾的菜肴，如黄精淮山炖母鸡、海参糯米粥等。肾阳虚者不宜吃寒凉生冷的食物，日常饮食可常吃鹿角胶生姜大米粥、枸杞栗子炖羊肉、附子煲狗肉、鹿茸片炖瘦肉等温肾壮阳的药膳调理。

需要注意的是，消除口腔异味关键还是在于治疗原发病，建议使用上述调理方法前，先去医院明确诊断。若患有龋齿、牙周病者，应先治疗患牙，残根残冠应予以治疗或拔除，尽快消除不良修复体。坚持每天早晚刷牙、饭后漱口，有义齿需在每次进餐后取下清洗。▲