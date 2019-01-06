年关送健康，警惕这些保健品陷阱！

人民网北京1月6日电 （记者崔元苑）年末，“权健事件”引发社会高度关注，公众又被“保健服务”“保健品”销售乱象深深刺痛了一把。之后调查组深入调查、公安机关立案侦查、市场监督管理总局全程监督并指导，相信权健事件的真相会一步步廓清，还公众一个交代，并且能够以此为契机，自上而下，由源及流，给我国保健品市场来一次全面整顿、刮骨疗毒。

随着人民健康需求的日益增长，我国保健市场空间巨大。一个健康的保健品市场既需要强有力的监管、规范、引导，更需要广大消费者擦亮眼睛、克服“易骗”体质、理性选择、倒逼产品和企业优胜劣汰。

这不，春节将近，又有很多消费者会选择各种保健品作为孝敬老人、走亲访友的礼物。在此，人民健康提醒大家在购买保健食品时，一定要理性消费，避免“被坑被骗”、人财损失。

保健品不是药品

不以治疗疾病为目的

专家分析，当前，保健品欺诈和虚假宣传问题比较突出。主要表现在三方面：一是食品、保健食品非法添加、非法声称和虚假宣传。二是采用发布虚假广告和不正当手段推销产品，误导和欺骗消费者，其中针对中老年人和病人的欺诈行为较多。三是故意混淆普通食品、保健食品和药品三者概念，特别是普通食品、保健食品违法宣称疗效，很难辨识。对此，消费者应深刻认识并高度警惕。

那么，在购买保健品时，具体应该注意哪些问题呢？

最近，媒体报道一款销售火爆的号称能治疗痛风的“长寿茶”，生产者为了展现其所标榜的治疗功效，非法添加西药，导致一些喝茶的人出现胃部疼痛，或者造成消化道出血等症状。

对此，北京工商大学食品安全法研究中心主任刘筠筠说：“一些保健食品声称有秘方，其成分是什么、疗效几何、副作用有多大，根本就是一个暗箱。”

复旦大学公共卫生学院教授厉曙光称，保健食品是一种特殊食品，一般只适宜于特定人群食用，不能代替药品。切勿听信那些将保健食品说成灵丹妙药的虚假宣传。

当前，保健食品商标虚假标识行为严重。如果发现标签、外观包装图案与文字、使用说明书、宣传广告与其注册或备案的内容相差甚远，将保健功能肆意夸大到疾病预防、治疗功能。未标明使用人群与不使用人群，而扩大至适用所有年龄阶段人群，未标注“本品不能代替药物”的情况，一定要慎重购买。

其实，对于保健食品的广告、功能、生产销售等方面不乏具体的规定、规范：

根据《保健食品广告审查暂行规定》规定，保健食品广告不得出现含有有效率、治愈率、评比、获奖等综合评价内容，此外，还不得出现含有使用该产品能够获得健康的表述，不得出现宣传产品为祖传秘方。

根据国家市场监管总局发布的《关于防范保健食品功能声称虚假宣传的消费提示》，保健食品不是药品，不以治疗疾病为目的，可以调节机体的某些功能，适宜于特定人群食用。

根据《食品安全法》规定，保健食品必须经过注册或备案。目前，监管部门依法批准注册的保健食品允许声称的保健功能主要有27类，依法备案的保健食品允许声称的保健功能为补充维生素、矿物质。

2018年12月26日，国家市场监管总局发布《关于进一步加强保健食品生产经营企业电话营销行为管理的公告》。保健食品经营者以电话形式进行保健食品营销和宣传时，不得明示或暗示保健食品具有疾病预防或治疗功能；不得利用国家机关、医疗单位、学术机构、行业组织的名义，或者以专家、医务人员和消费者的名义为产品功效作证明；不得虚构保健食品监制、出品、推荐单位信息。

这些规定、提示、公告都可作为消费者判别保健品是否虚假的依据。

认准“蓝帽子”

到正规门店选购

正规的保健品有哪些特殊的认证标识呢？

“保健食品外包装上都有一个蓝色标识，该标识下方有相关批准文号以及批准的管理部门。这被业内俗称为“蓝帽子”模式，相当于合法牌照，有一定含金量。”上海市食品药品安全研究会会长唐民皓说。

厉曙光称，购买时要通过正规渠道选购，认准产品包装上的保健食品标志(小蓝帽)及保健食品批准文号，购买后索要正规的销售凭据，切忌通过非法传销、会议营销、电话营销等途径购买保健食品。不参加任何以产品销售为目的的健康知识讲座、专家报告、免费试用等活动。

因此,选购保健品时，最好去信誉好、证照齐全、有固定经营场所的正规门店。切忌用保健品代替药物治疗，摒弃花钱就能买来健康的错误观念。认准批号、收好发票，避免遭遇维权难题。

此外，保健品是不少老年人的必备食品。因此，厉曙光指出：“保健食品不含有全面的营养素，因此不能代替一日三餐，要坚持正常饮食。”

“海淘”保健品风险大

药监局官网可鉴定真伪

“海淘”保健品是时下年轻人热衷的购物方式。广东省食药监局提示，保健品市场鱼目混珠且特色各异，海淘境外产品更需留心。怎样才能避免购买到假冒进口保健品？ 广东省食药监局教大家三招：

1、“海淘”回来的正规保健品外包装上必须中文标签和说明书俱全。根据我国食品安全法，进口商品必须有中文标签和中文说明书，任何人不得销售没有中文标签的进口的预包装食品。此外，进口保健品还要有相关入境货物检验检疫证明，必要时消费者可向经销商索取加以核实。

2、看是否有进口保健品注册证号，只有标示“蓝帽子”及注册证号的才是保健食品，进口保健食品也不例外。进口保健食品注册号格式为“国食健注J＋4位年代号＋4位顺序号”或者“卫食健进字（4位年代号）＋4位顺序号”。消费者可以上国家药监局的官网进行查询，鉴定产品真伪。

3、尽量选择信任度高的专卖店或平台，切不可贪低价占便宜。而且一定要让商家开购物小票和发票，一旦发现商品有问题，可拿着这些凭证去找商家维权。

除了产品质量，服用进口保健食品还存在适宜与否的问题。“其实，每个国家的保健食品都是依据其本国人的体质、营养状况生产的。中国人拥有自己的体质特点，它们不适用于所有人，所以跟风盲目购买是不对的，建议谨慎选购，最好是遵医嘱。”专家建议说。