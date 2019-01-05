心中有规划，退休更从容

随着年龄增长，退休是每个人必须面对的事。韩国作家朴英禄在书中写到，提到退休规划，大部分人想到的是“财务准备”，却忽略了最重要的“心理准备”。不少人退休后，才发觉“钱并非一切”，即使备足退休金，也经常感到空虚和遗憾。

如果没有计划和目标，退休生活就像失去灯塔指引的船，随波逐流，四处漂泊。所以，我们不妨早规划早准备，这样退休生活才能充实精彩，没有遗憾。朴英禄在书中介绍了人们在退休前应做的五件事，中国老年学和老年医学学会老年心理分会秘书长杨萍对此表示认同，并具体解释了面对退休，人们应如何做好心理准备。

第一，打造一辈子的“名片”。工作时，单位和职位就是自己的名片，但告别工作岗位回归家庭后，很多人感觉身份认同感突然丧失了，甚至结识新朋友时，都不知该如何介绍自己。退休后，生活规律、周围环境、人际交往、社会地位、工资待遇等一系列变化，很容易让人情绪低落、心情郁闷，进而产生空虚感，甚至怀疑自己的价值。日本一项心理学研究显示，大多数人退休后1~3年内会感到不适，告别几十年“朝九晚五”的忙碌生活，突然变得无事可做、没有重心，心情容易低落。所以，找到能让自己感兴趣并能沉浸其中的事非常重要。

对此，杨萍表示，退休后没有了事业，老人的自我评价和认同感降低，很容易产生抑郁心理。建议大家年轻时就要找到并培养自己的兴趣爱好，这不仅能成为繁忙生活的调剂，也能为自己的“终身事业”奠定基础，打造一辈子的“个人名片”。老人也可重拾童年时代的梦想，做些年轻时想做但却没时间做的事。例如，学习一项新技能或利用以往工作经验参与社区活动等。67岁的李先生以前上班时很羡慕年轻人能熟练应用电脑，所以跟着年轻同事学习使用电脑。如今，退休在家的李先生不仅每天都用电脑浏览新闻，还能和远在国外的子女视频聊天。周围的亲戚好友都夸他“与时俱进”，还经常向他讨教电脑问题，这让他觉得自己很受尊重，每天过得充实且快乐。

第二，对周围的人更友善。61岁的刘忠退休还不满一年，却非常孤独。原来，刘先生年轻时工作的单位竞争激烈、压力很大，他和同事相处并不融洽，陪伴家人的时间也很少。退休后，他以为没有了工作压力，终于能有大把时间来享受生活，却发觉他与老伴、子女已经成为了“最熟悉的陌生人”。刘先生想找往日的同事倾诉苦闷，却又发现，由于自己在工作中不苟言笑，很多同事在自己退休后便失去了联系，于是他觉得越来越孤独。

对身边人友善，能让自己拥有良好的人际关系，也能让人生活更积极，有助正确认识衰老，减少孤独感，增加幸福感。杨萍表示，退休后没有了职场竞争，人际关系更简单，建议老年朋友多通过兴趣爱好结交新朋友。交朋友可从最简单的事做起，例如多对别人微笑、主动打招呼、学会赞美等。老年人在与人交往的过程中应懂得互相尊敬体谅，多沟通，不要为小事斤斤计较。俗话说，“远亲不如近邻”，和谐的邻里关系能为生活创造愉悦舒适的环境，所以建议老人对待邻居要和气，多互相照顾。

第三，不被金钱束缚。拥有金钱并不等于拥有幸福。57岁的邓淑贤深有感触：“以为有钱就能拥有幸福晚年，谁知道现在我成了只会赚钱不会花钱的人。”邓阿姨幼时生活艰苦，十几岁便离家工作，多年来她靠自己的勤劳，让家人的日子越来越好。退休后，她每月有固定退休金，子女也会定期给她生活费，再加上以往的积蓄，她完全不必为生活担忧。但邓阿姨却又开始在家附近的超市做起了理货员，这份工作并不轻松，她又有腰椎间盘突出及肩周炎等老毛病，但她还坚持认为，赚钱才能让自己感觉充实，继续工作才能证明自己的能力。

杨萍表示，老年人要从精神上给自己减压，要学会轻松生活。退休后应以“休”为主，科学合理安排自己的生活，即使打算继续工作，也要量力而行，选择在能力范围之内的事情做，千万不要超负荷工作。

美国加利福尼亚州大学河滨分校研究发现，老年人拥有较强的经济决策技能，完全有能力理财。建议中老年人退休后整理一份财产目录，把资产、负债、退休金和医疗支出等写下来，留出备用资金，再根据情况拟订理财计划。需要提醒的是，老年人理财应以保值为原则，不必执着于增加财富，更不要贪图高收入，警惕诈骗陷阱。

第四，学会娱乐和放松。不少老人退休后就被儿女、孙辈“套牢”，每天忙得不可开交。过度忙碌会给中老年人身心造成不利影响。所以，无论从心理还是身体情况考虑，老人都该适度放松，过个闲适的晚年。

澳大利亚科学家发表的一份研究报告称，66岁以上是一生中幸福感提升最重要的阶段。这个阶段相较于其他年龄层，更少有生存以及抚养的压力。辛苦了一辈子，人们退休后应该卸掉重担，轻松过日子。杨萍建议，老人离开工作岗位后，要多参加社区活动，培养自己的兴趣，例如摄影、钓鱼、书法、游泳等。

第五，拥有独自生活的能力。把自己的生活安排妥当，不仅是生存能力强的体现，还能让自己对未来生活更有信心。杨萍表示，不论什么年龄，自我成长都很重要，老年人要善于打理自己的生活，善于在平淡中找到人生乐趣。一些中老年男性退休前基本不管家务，退休了不妨多自己洗衣做饭。这些家务不仅是必备的生活技能，还能锻炼协调能力、记忆能力等。闲暇时，可以遛弯、会友、读书、绘画，劳逸结合地安排生活，会让人感觉更充实幸福。▲