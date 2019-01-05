北京严查骗取医保基金行为 打掉涉案团伙10个刑拘103人

虚构医药服务骗取医疗保障基金、套取药品耗材等倒买倒卖……4日，北京市医疗保障局指出，自去年9月以来，北京已核查上万名门诊费用过高的参保人员，其中118人暂停社保卡结算，90人被移交司法机关；公安部门打掉涉案团伙10个，刑事拘留103人，涉案金额5000余万元人民币。

北京市医疗保障局相关负责人表示，北京医疗保险制度不断完善，参保人员就医需求得到有效保障的同时，医疗保险基金支出增加明显。在日常工作中，发现有虚构医药服务，伪造医疗文书和票据，骗取医疗保障基金的；有串换药品、耗材、物品、诊疗项目等骗取医疗保障基金支出的；有盗刷医疗保障身份凭证，为参保人员套取现金或购买营养保健品、化妆品、生活用品等非医疗物品的，或是套取药品耗材等，倒买倒卖非法牟利等情况，其中一些是有组织的骗保犯罪活动，骗保行为呈现大案化、团伙化、隐蔽化的特点。

去年9月起，北京开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。负责人透露，专项行动期间，共发现136家定点医药机构存在不同程度的违规行为，在追回违规费用、限期整改的同时，对其中22家定点医疗机构严肃处理，包括解除协议、黄牌警示等；共核查门诊费用过高的参保人员10390人，发现违规行为给予处理的有947人，除追回违规费用外，对其中118人暂停社保卡结算，90人被移交司法机关。此外，北京市公安局共打掉涉案团伙10个，刑事拘留103人，涉案金额5000余万元人民币。

负责人指出，今后将通过技术手段加强数据分析，监控定点医药机构医疗行为、参保人员就医行为等，及时发现不规范医疗及就医行为并进行查处，维护医保基金安全。(完)