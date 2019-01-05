买进口水果只能靠感觉？ 海关专家教你辨别真假 

说到进口水果，给人的第一印象就是“味美质优价高”，然而你买到的进口水果真的是“舶来品”吗？近日，有媒体报道，外地发现，有本地水果冒充进口水果，身价翻倍。甚至有葡萄打着“日本晴王”的名号卖到980元一串。然而，日本晴王葡萄甚至没有进入我国检验检疫准入的新鲜水果种类输出国家、地区名录，日本静冈网纹瓜、美国柠檬等也不在检验检疫准入名录。那么广州的情况如何？

走访：有摊主无“身份证明”

记者走访越秀区的几家水果店发现，有不少水果打着进口水果的名头出售，但部分摊主却无法出示所称为进口水果的“身份证明”。在纸行路上的一家连锁水果店中，记者看到，进口水果比比皆是，有从智利进口的车厘子、来自美国的爱妃苹果、美国进口的黑提、越南产的进口银火龙果等……记者询问进口水果是否有什么身份证明时，工作人员表示，只有纸盒上的全英文标签，“都是从外国直接进货的，要不怎么能称作是进口的呢”。记者发现，只可以看到摆放在外面的纸盒上的英文标签。

而在纸行路上另一家规模较小的水果摊摊主告诉记者，是不是进口水果，“吃过的肯定知道”，该摊主表示，没有检疫报告、检疫许可证，但她给记者看了装着车厘子的纸箱上的英文标签。随后，她指着一箱售价20多元一斤的提子言之凿凿地表示，这就是从澳大利亚进口的提子，国内没有这种品种，看这品相就知道是进口的。但问及是不是从国外直接进口，该摊主没有正面回应。

市民挑选时蒙查查

市民邓先生偶尔会买点进口水果尝尝鲜，“我也不会特意去买，但觉得价格合适，就想买来尝尝”。邓先生平常会购买一些进口奇异果，他称，一般都是在大超市买，没考虑过是不是进口的问题，“感觉大超市比较可信，应该不会有以假充真的情况”。而叶女士则考虑到会存在买到的进口水果可能不是“真进口”的情况，平时会买一些进口的蓝莓、车厘子回家吃，也没注意到具体的产地，也不知道如何辨别。

海关专家教你如何辨别真假“洋水果”

值得注意的是，并非所有国家和地区的水果都可以进口，只有进入海关“准入名单”的水果才能进入国内市场。面对市场上种类繁多的标称“进口”的水果，消费者该怎样来辨别真伪呢？记者昨日咨询了广州海关的相关专家，海关专家告诉记者，可以通过以下三招来挑选进口水果，防止上当受骗。

第一招 瞧“颜值”

很多进口水果拥有自己的品牌，仔细瞧瞧水果上的商标。真正的进口水果标签通常纯外文且易贴难撕。假进口水果的外包装一般，或者较为粗糙，标签很容易撕下，且通常印制的是汉语拼音加英文。此外，进口水果一般加工工艺良好，水果采摘后会马上进行冷藏，因此保鲜度较高。

广州海关的专家表示，市场上曾经出现两种假冒进口水果，一种是以国产橙冒充美国橙，还有一种是以国产猕猴桃冒充新西兰ZESPRI绿色猕猴桃（奇异果）。

第二招 查“产地”

并非所有国家水果都可以进入中国市场，我国对不同国家和地区的进口水果种类有严格的规定。消费者可登录海关总署网站查询《获得我国检验检疫准入的新鲜水果种类及输出国家地区名录》，通过查“产地”来辨别真假进口水果。

专家举例说：“允许从加拿大进口的水果只有樱桃（车厘子）和蓝莓；允许从日本进口的水果只有苹果和梨；对于美国葡萄（提子），我国只允许进口加利福尼亚州出产的。因此，如在市面上看到号称日本葡萄、加拿大梨等其他水果就要考虑一下是不是真的是进口的。”

第三招 看“护照”

我国对进口水果有严格规定。首先，进口水果必须取得海关签发的检疫许可证和输出国家或地区出具的植物检疫证书。其次，进口水果包装箱上须用中文或英文注明水果名称、产地、包装厂名称或代码。