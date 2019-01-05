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五招挑出好枸杞

重庆市肿瘤医院药学部中药师 夏婕妤

2019年01月05日08:08 来源：人民网-生命时报

说到适合冬季的养生食材，枸杞肯定榜上有名。然而，如何挑选呢？

一看。正常的枸杞以暗红色居多，也不会很均匀，而染过颜色的枸杞则为好看的艳红色。拿起枸杞看看果脐，正常枸杞的果脐为白色，用硫磺熏制过的枸杞为黄色，染过色的枸杞是红色。列入《药典》的宁夏枸杞呈扁圆形，并不会很大粒。

二握。将枸杞抓一把在手中，正常且优质的枸杞干燥度好，每粒都是独立分开的，不会黏在一起，根据天气变化有些枸杞会有些软，但不会特别软。加工过的枸杞摸起来有些黏手，而且掉色严重。

三闻。抓一把枸杞在手中捂一会儿，或放到塑料袋中密封一会儿，用鼻子闻一下，如果有刺激性的气味，很可能是用硫磺熏制过的，购买时一定小心。

四尝。把枸杞直接放到嘴里嚼碎，宁夏枸杞甘甜，吃完后有一丝微苦，青海枸杞比宁夏枸杞口感更甜。被白矾泡过的枸杞嚼起来会有白矾的苦味，被硫磺熏制过的枸杞，味道呈现酸、涩、苦味。

五泡。将枸杞扔几颗到温水中，优质的枸杞不易下沉，泡出来的颜色为淡黄色或者橘红色。染过色的枸杞泡水后呈红色，硫磺熏制过的仍然是清澈透明。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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