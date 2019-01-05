家常菜：蛋黄煨豆腐的做法

食材：南豆腐300克，南瓜150克，咸蛋黄2个，香葱、鸡粉、水淀粉、橄榄油、盐适量。

做法：1.南豆腐切成1.5厘米见方的丁，南瓜蒸熟后碾成蓉，蛋黄碾成颗粒状，香葱切碎。2.锅中烧沸水，加少量盐，倒入豆腐，中小火煮至豆腐浮起，捞出后浸入冷水中。3.不粘锅中放一汤匙橄榄油，将葱白碎爆香、放入南瓜蓉炒香，加入一小碗清水，放入咸蛋黄碎烧开，加入豆腐，小火慢煨。4.待锅中汤汁吸收差不多之后，放入水淀粉、鸡粉收薄芡，盛到深盘中，撒入绿葱花即可。

点评：豆腐富含植物蛋白质、核黄素、大豆异黄酮、钙和镁，是补钙降脂的养生佳品，低温烹饪可以保留更多的营养素。咸蛋黄中含有较多胆固醇，搭配豆腐和南瓜可以减少胆固醇的吸收几率。需要提醒的是，咸蛋黄不能煸炒，否则产生太多的氧化胆固醇，对心脑血管健康不利。▲