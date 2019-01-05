等公交、地铁要排队，坐电梯、吃食堂要排队，到银行办事、到医院看病也要排队……我们每天几乎不可避免地要排队等待。排队是一件很浪费时间、让人焦虑烦恼的事，当你随着漫漫长队缓缓向前挪动时，一定不断地问过自己：“这么长的队，走？还是继续排下去？”

香港的消费心理学专家发现了一个有趣的现象：人在排队中途决定是去是留时，排在身后的人数起着关键作用。虽然理论上来说，决定等待时间的是前面有多少个人，你后面排的是15个人还是50个人，对你的等待时间没有任何影响。然而，专家观察发现，对于排在队伍前面的人，他后面的队伍越长，就越不愿意离开。专家认为，这一有趣的排队现象来源于人们的“向下兼容”心理，即跟不如自己的人比较，会更让人平心静气。

所以，当我们排队烦了的时候，可以充分利用“向下兼容”效应，在情绪比较急躁的情况下，把条件不如自己或处境比自己糟糕的人作为参照物，以此来寻求心理安慰。排队不耐烦时，看一下身后那么多人，想想自己比他们更接近终点，你会觉得自己还算是幸运的，也就多了几分耐心。

此外，排队不可避免时，还可以通过分散注意力来减少焦躁。如果排队是可预期的，就做好排队等待的准备，比如带上电脑处理一些工作，带上图书、手机看一些视频或听音乐等。充分利用好时间，注意力不集中在等待的时间上，焦虑和不耐烦的情绪也会相应减少。

也可以调整期望值。人们到迪斯尼乐园玩游戏时，很多时候要排一两个小时的队才能玩一个项目，但人们因为太期待和兴奋而往往不会产生厌烦感。所以我们可以试着调整对正在做的事情的期待程度，比如吃饭排队时想想很快就可以吃到美味的饭菜了，等车的时想想很快就可以回家见到家人了，这样整个排队过程就会被期待心理占据而不是烦躁。▲